По состоянию на 08:00 9 июня уровень Каховского водохранилища в районе Никополя составляет 11,74 метра. За сутки уровень воды в Каховском водохранилище снизился еще на метр.
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За 4 дня уровень воды упал более чем на 4 метра
В общей сложности с утра 6 июня, когда стало известно, что Россия взорвала Каховскую ГЭС, уровень воды упал уже на 4,7 метра.
Под водой находится большая часть здания станции. Земляная вставка между шлюзом и станцией тоже под водой и продолжает разрушаться.
Гидроэлектростанции Укргидроэнерго продолжают максимально аккумулировать воду в верхних водохранилищах Днепра. Это необходимо для того, чтобы иметь летний запас для экологических пропусков после окончания срабатывания Каховского водохранилища,
– говорится в сообщении.
Какая ситуация в Херсонской области
Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил о ситуации на правобережье Херсонщины, которое находится под контролем Киева. По его словам, на этой части Херсона вода держится на отметке 5,38 метра, а в Херсоне – 5,35 метра.
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Он сообщил, что уровень воды за ночь снизился на 20 сантиметров. В частности, по состоянию на утро 8 июня средний уровень подтопления был 5,61 метра.
Александр Прокудин сообщил, что в результате российского подрыва Каховской ГЭС затоплено 3 624 дома в 32 населенных пунктах Херсонской области.
По состоянию на утро 9 июня уже эвакуировали 2 352 человека, а также около 550 животных.
Глава Херсонской ОВА призвал людей, проживающих в зоне подтопления, эвакуироваться и не подвергать себя опасности. Он заверил, что людей обеспечат всем необходимым: проживанием, социальными выплатами, гуманитарной помощью.
Главное о подрыве Каховской ГЭС
- В ОК "Юг" 6 июня сообщили, что оккупанты взорвали Каховскую ГЭС. Следует отметить, что Украина неоднократно предупреждала западных партнеров о циничных планах оккупантов.
- Украина связывает подрыв гидроэлектростанции с попыткой оккупантов остановить контрнаступление Украины. Президент Зеленский заявил, что подрыв Каховской ГЭС не способствует контрнаступлению ВСУ.
- Однако уже сейчас известно, что от теракта пострадали сами россияне. Вода смыла первую линию обороны оккупантов на левом берегу, поэтому противнику пришлось отступить на расстояние от 5 до 10 километров.
- Пока известно, что больше всего в результате подрыва Каховской ГЭС пострадало оккупированное левобережье. Только 8 июня в ООН заявили, что помогут с эвакуацией людей на левобережье, которых россияне бросили на произвол судьбы.
- По состоянию на утро 8 июня в Херсонской области уже было затоплено 600 квадратных километров. К сожалению, в результате подрыва Каховской ГЭС есть жертвы среди гражданских. Кроме того, теракт создает угрозу Запорожской АЭС.