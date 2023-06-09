По состоянию на 08:00 9 июня уровень Каховского водохранилища в районе Никополя составляет 11,74 метра. За сутки уровень воды в Каховском водохранилище снизился еще на метр.

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За 4 дня уровень воды упал более чем на 4 метра

В общей сложности с утра 6 июня, когда стало известно, что Россия взорвала Каховскую ГЭС, уровень воды упал уже на 4,7 метра.

Под водой находится большая часть здания станции. Земляная вставка между шлюзом и станцией тоже под водой и продолжает разрушаться.

Гидроэлектростанции Укргидроэнерго продолжают максимально аккумулировать воду в верхних водохранилищах Днепра. Это необходимо для того, чтобы иметь летний запас для экологических пропусков после окончания срабатывания Каховского водохранилища,

– говорится в сообщении.

Какая ситуация в Херсонской области

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил о ситуации на правобережье Херсонщины, которое находится под контролем Киева. По его словам, на этой части Херсона вода держится на отметке 5,38 метра, а в Херсоне – 5,35 метра.

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Он сообщил, что уровень воды за ночь снизился на 20 сантиметров. В частности, по состоянию на утро 8 июня средний уровень подтопления был 5,61 метра.

Александр Прокудин сообщил, что в результате российского подрыва Каховской ГЭС затоплено 3 624 дома в 32 населенных пунктах Херсонской области.

По состоянию на утро 9 июня уже эвакуировали 2 352 человека, а также около 550 животных.

Глава Херсонской ОВА призвал людей, проживающих в зоне подтопления, эвакуироваться и не подвергать себя опасности. Он заверил, что людей обеспечат всем необходимым: проживанием, социальными выплатами, гуманитарной помощью.

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