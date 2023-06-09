Станом на 08:00 9 червня рівень Каховського водосховища в районі Нікополя становить 11,74 метра. За добу рівень води у Каховському водосховищі знизився ще на метр.

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За 4 дні рівень води впав на понад 4 метри

У цілому від ранку 6 червня, коли стало відомо, що Росія підірвала Каховську ГЕС, рівень води впав вже на 4,7 метра.

Під водою перебуває більше частини будівлі станції. Земляна вставка між шлюзом і станцією теж уже під водою і продовжує руйнуватись.

Гідроелектростанції Укргідроенерго продовжують максимально акумулювати воду у верхніх водосховищах Дніпра. Це необхідно для того, щоб мати літній запас для екологічних пропусків після закінчення спрацювання Каховського водосховища,

– мовиться у повідомленні.

Яка ситуація у Херсонській області

Глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив про ситуацію на правобережжі Херсонщини, яке під контролем Києва. За його словами, на цій частині Херсонщини вода тримається на відмітці 5,38 метра, а в Херсоні – 5,35 метра.

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Він повідомив, що рівень води за ніч зменшився на 20 сантиметрів. Зокрема, станом на ранок 8 червня середній рівень підтоплення був 5,61 метра.

Олександр Прокудін повідомив, що внаслідок російського підриву Каховської ГЕС затоплено 3 624 домівки у 32 населених пунктах Херсонської області.

Станом на ранок 9 червня вже евакуювали 2 352 людини, а також близько 550 тварин.

Глава Херсонської ОВА закликав людей, які проживають у зоні підтоплення, евакуюватися та не наражати себе на небезпеку. Він запевнив, що людей забезпечать усім необхідним: проживанням, соціальними виплатами, гуманітарною допомогою тощо.

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