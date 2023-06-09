Станом на 08:00 9 червня рівень Каховського водосховища в районі Нікополя становить 11,74 метра. За добу рівень води у Каховському водосховищі знизився ще на метр.
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За 4 дні рівень води впав на понад 4 метри
У цілому від ранку 6 червня, коли стало відомо, що Росія підірвала Каховську ГЕС, рівень води впав вже на 4,7 метра.
Під водою перебуває більше частини будівлі станції. Земляна вставка між шлюзом і станцією теж уже під водою і продовжує руйнуватись.
Гідроелектростанції Укргідроенерго продовжують максимально акумулювати воду у верхніх водосховищах Дніпра. Це необхідно для того, щоб мати літній запас для екологічних пропусків після закінчення спрацювання Каховського водосховища,
– мовиться у повідомленні.
Яка ситуація у Херсонській області
Глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив про ситуацію на правобережжі Херсонщини, яке під контролем Києва. За його словами, на цій частині Херсонщини вода тримається на відмітці 5,38 метра, а в Херсоні – 5,35 метра.
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Він повідомив, що рівень води за ніч зменшився на 20 сантиметрів. Зокрема, станом на ранок 8 червня середній рівень підтоплення був 5,61 метра.
Олександр Прокудін повідомив, що внаслідок російського підриву Каховської ГЕС затоплено 3 624 домівки у 32 населених пунктах Херсонської області.
Станом на ранок 9 червня вже евакуювали 2 352 людини, а також близько 550 тварин.
Глава Херсонської ОВА закликав людей, які проживають у зоні підтоплення, евакуюватися та не наражати себе на небезпеку. Він запевнив, що людей забезпечать усім необхідним: проживанням, соціальними виплатами, гуманітарною допомогою тощо.
Головне про підрив Каховської ГЕС
- В ОК "Південь" 6 червня повідомили, що окупанти підірвали Каховську ГЕС. Слід зауважити, що Україна неодноразово попереджала західних партнерів про цинічні плани окупантів.
- Україна пов'язує підрив гідроелектростанції зі спробою окупантів зупинити контрнаступ України. Президент Зеленський заявив, що підрив Каховської ГЕС не сприяє контрнаступу ЗСУ.
- Однак уже зараз відомо, що від теракту постраждали самі росіяни. Вода змила першу лінію окупантів на лівому березі, тому противнику довелося відступити на відстань від 5 до 10 кілометрів.
- Наразі відомо, що найбільше внаслідок підриву Каховської ГЕС постраждало окуповане лівобережжя. Тільки 8 червня в ООН заявили, що допоможуть з евакуацією людей на лівобережжі, яких росіяни кинули напризволяще.
- Станом на ранок 8 червня на Херсонщині вже було затоплено 600 кілометрів квадратних. На жаль, унаслідок підриву Каховської ГЕС є жертви серед цивільних. Крім того, теракт створює загрозу для Запорізької АЕС.