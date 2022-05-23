После подрыва коллаборанта Шевчика в Энергодаре кафиры начали искать, кто это сделал

Во временно захваченном Энергодаре 22 мая местный гауляйтер Андрей Шевчик пострадал от взрыва в подъезде. После этого кафиры начали разыскивать того, кто это сделал.

У россиян даже были приблизительные приметы подозреваемых, однако контроль на блокпостах остается усиленным. Потому, вероятно, в течение дня так никого и не нашли.

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Кого именно разыскивают кафиры

В отчете Запорожской ОВА за день рассказали, что кафиры проводили обыски. Они ворвались во все квартиры дома, где раздался взрыв.

Искали красную Audi и двух молодых людей, а также усилили обзор на блокпостах,

– указали в сообщении.

Кроме этого, стало известно, что в содержимом был введен запрет на тонировку окон автомобилей. Все владельцы транспорта должны снять тонировочные пленки до 24 мая. Если кто-то этого не сделает, пока угрожают только штрафами.

Что известно об этом взрыве

Самопровозглашенный глава "народной администрации" Андрей Шевчик руководил оккупированным городом и знал о возможных опасностях. Поэтому он ездил с двумя охранниками.

Однако они не защитили от взрывчатки, заложенной в подъезде дома , где проживает мать коллаборанта. Муж приходил туда каждое утро, но 22 мая взрыв сделал этот визит "особым".

В результате взрыва Шевчика отбросило на 5 метров, а после этого еще и прибило железной дверью. В настоящее время он находится в тяжелом состоянии в реанимации. Также госпитализировали туда и двоих охранников.

На фото, которые обнародовали в сети, был виден сорванный почтовый ящик у входа в многоквартирный дом, а также двери, которыми закрепился успех попытки покушения.

Могли постараться не только партизаны

Поскольку никто из жителей дома не пострадал, ожидали действительно этого коллаборанта. Однако есть две версии, почему это произошло. Предполагают, что это могли быть местные партизаны, борющиеся против оккупационных властей.

Однако также местные СМИ предположили, что именно россияне решили "убрать" своего муртада. Причиной этому якобы могла быть проваленная задача. Гауляйтер обещал провести перепись населения, но не смог, поскольку столкнулся с сопротивлением жителей города. Однако эта версия уже достаточно сомнительна, если учитывать, что кафиры ищут подрывников.

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