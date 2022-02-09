Пограничная служба Белоруссии 8 февраля обвинила Латвию в нарушении белорусского воздушного пространства. Мол, границу незаконно пересек легкомоторный самолет. Однако официальная Рига мгновенно опубликовала наглядное опровержение.

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Беларусь обвинила Латвию в нарушении воздушного пространства

Белорусские пограничники написали в телеграме, что латвийский самолет Ан-2 ворвался в белорусское воздушное пространство 8 февраля. Причем аж на 300 метров, и облетел пункт пропуска Урбаны.

Есть даже видео, которое якобы должно было это доказать:

Латвия показала GPS-трек самолета – в Беларусь он не залетал даже на метр

Латвийская армия в твиттере опубликовала доказательство, что их самолет не пересекал белорусскую границу.

Самолет Ан-2 ВВС Латвии совершил запланированный полет вдоль латвийско-белорусской границы, но не пересекал ее,

– говорится в сообщении.

Официальная Рига показала GPS-трек полета, где ясно видно, что даже на метр Ан-2 на территорию Беларуси не залетал.



GPS-трек латвийского самолета / Фото из твиттера Latvijas_armija

Следует напомнить: в начале февраля белорусские пропагандисты начали кричать, что якобы украинский беспилотник Spectator M1 прилетел на территорию Беларуси для провокаций. Однако впоследствии выяснилось, что этот дрон – российский.

Обратим внимание и на то, что: