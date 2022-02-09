Пограничная служба Белоруссии 8 февраля обвинила Латвию в нарушении белорусского воздушного пространства. Мол, границу незаконно пересек легкомоторный самолет. Однако официальная Рига мгновенно опубликовала наглядное опровержение.
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Беларусь обвинила Латвию в нарушении воздушного пространства
Белорусские пограничники написали в телеграме, что латвийский самолет Ан-2 ворвался в белорусское воздушное пространство 8 февраля. Причем аж на 300 метров, и облетел пункт пропуска Урбаны.
Есть даже видео, которое якобы должно было это доказать:
Латвия показала GPS-трек самолета – в Беларусь он не залетал даже на метр
Латвийская армия в твиттере опубликовала доказательство, что их самолет не пересекал белорусскую границу.
Самолет Ан-2 ВВС Латвии совершил запланированный полет вдоль латвийско-белорусской границы, но не пересекал ее,
– говорится в сообщении.
Официальная Рига показала GPS-трек полета, где ясно видно, что даже на метр Ан-2 на территорию Беларуси не залетал.
GPS-трек латвийского самолета / Фото из твиттера Latvijas_armija
Обратим внимание и на то, что:
- По информации СМИ, Израиль запретил странам Балтии предоставлять Украине свое вооружение.
- А вот Латвия согласовала отправку в Украину военных инструкторов.
- Литва же отправила в Украину миссию для оценки потребности в дополнительной помощи.
- А Эстония предоставила Javelin и размышляет о дополнительной военной помощи нашей стране.
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