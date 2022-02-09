Прикордонна служба Білорусі 8 лютого звинуватила Латвію у порушенні білоруського повітряного простору. Мовляв, кордон незаконно перетнув легкомоторний літак. А проте офіційна Рига миттєво опублікувала наочне спростування.
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Білорусь звинуватила Латвію у порушенні повітряного простору
Білоруські прикордонники написали у телеграмі, що латвійський літак Ан-2 вдерся у білоруський повітряний простір 8 лютого. Причому аж на 300 метрів, і облетів пункт пропуску Урбани.
Є навіть відео, яке начебто мало б це довести:
Латвія показала GPS-трек літака – у Білорусь він не залітав навіть на метр
Латвійська армія у твітері опублікувала доказ, що їхній літак не перетинав білоруський кордон.
Літак Ан-2 ВПС Латвії здійснив запланований політ уздовж латвійсько-білоруського кордону, але не перетинав його,
– мовиться у повідомленні.
Офіційна Рига показала GPS-трек польоту, де чітко видно, що навіть на метр Ан-2 на територію Білорусі не залітав.
GPS-трек латвійського літака / Фото з твітера Latvijas_armija
Звернімо увагу й на те, що:
- За інформацією ЗМІ, Ізраїль заборонив країнам Балтії надавати Україні своє озброєння.
- А от Латвія погодила відправку в Україну військових інструкторів.
- Литва ж відправила в Україну місію для оцінки потреби в додатковій допомозі.
- А Естонія надала Javelin та роздумує про додаткову військову допомогу для нашої країни.
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