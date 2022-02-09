Прикордонна служба Білорусі 8 лютого звинуватила Латвію у порушенні білоруського повітряного простору. Мовляв, кордон незаконно перетнув легкомоторний літак. А проте офіційна Рига миттєво опублікувала наочне спростування.

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Білорусь звинуватила Латвію у порушенні повітряного простору

Білоруські прикордонники написали у телеграмі, що латвійський літак Ан-2 вдерся у білоруський повітряний простір 8 лютого. Причому аж на 300 метрів, і облетів пункт пропуску Урбани.

Є навіть відео, яке начебто мало б це довести:

Латвія показала GPS-трек літака – у Білорусь він не залітав навіть на метр

Латвійська армія у твітері опублікувала доказ, що їхній літак не перетинав білоруський кордон.

Літак Ан-2 ВПС Латвії здійснив запланований політ уздовж латвійсько-білоруського кордону, але не перетинав його,

– мовиться у повідомленні.

Офіційна Рига показала GPS-трек польоту, де чітко видно, що навіть на метр Ан-2 на територію Білорусі не залітав.



GPS-трек латвійського літака / Фото з твітера Latvijas_armija

Варто нагадати: на початку лютого білоруські пропагандисти почали кричати, що нібито український безпілотник Spectator M1 прилетів на територію Білорусі для провокацій. Однак згодом з'ясувалося, що той дрон – російський.

Звернімо увагу й на те, що:

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