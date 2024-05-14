Били из С-300 по разным районам: оккупанты в очередной раз обстреляли Харьков

Враг не оставляет циничных ударов по Харькову и области. После того как оккупанты ударили по многоэтажке, в Харькове снова прогремели взрывы.

Об этом сообщают журналисты Суспильного. Впоследствии эту информацию подтвердила и местная власть, передает 24 Канал.

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В Харькове снова раздаются взрывы

Около 16:07 в Харькове прогремели мощные взрывы. Как впоследствии стало известно, враг ударил по одной из многоэтажек.

Тревога в городе и области продолжается более 3 часов и враг не прекращает обстрелов. Так, около 17:46 в Харькове снова слышали мощные взрывы.

Впоследствии мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил, что в городе слышали взрывы. Через несколько минут они прозвучали снова. Олег Синегубов также добавил, что оккупанты снова цинично наносят удары по Харькову.

Позже стало известно, что оккупанты, вероятно, ударили по городу из ЗРК С-300. Как сообщил глава полиции Харьковщины Владимир Тимошко в комментарии Суспильному, одна из ракет С-300 попала в Слободском районе в землю около 18:00, вторая упала между многоэтажками в Киевском районе города – она не разорвалась.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

В то же время Терехов добавил, что Россия снова прибегла к тактике запугивания. По его словам, враг усиливает обстрелы, ведь хочет заставить людей выезжать из Харькова.

Перед этим враг ударил по многоэтажке

Оккупанты не оставляют террора Харьковщины и днем 14 мая ударили по многоэтажке в центре города. Также повреждено не менее 10 гаражей на территории жилого дома.

Количество пострадавших растет едва ли не ежеминутно. По состоянию на 18:10 известно о 17 пострадавших, среди которых 2 детей – 12-летний мальчик и 8-летняя девочка. Несовершеннолетние получили ранения, их состояние оценивают как среднее.

Среди других пострадавших 10 женщин и 5 мужчин. Самому старшему пострадавшему – 87 лет.

Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, состояние одного из мужчин оценивают как тяжелое, еще 11 пострадавших – в среднем состоянии, 5 – получили легкие ранения или острую реакцию на стресс. Всего госпитализированы 6 человек.

В полиции добавили, что, по предварительной информации, враг ударил по Харькову управляемой авиабомбой. На месте атаки работают все профильные службы – они фиксируют последствия вражеского обстрела. По факту нарушения законов и обычаев войны следователи открыли уголовное производство по статье 438 Уголовного кодекса Украины.