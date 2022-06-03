После поражения России будут покушения, перевороты, – Андрусив

Многие комментаторы внутриполитической российской ситуации предполагают, что в Кремле звучат идеи, как устранить Путина. Однако смена политического руководства в России происходит только при одном условии.

Об этом 24 каналу сообщил советник главы МВД Виктор Андрусив. По его мнению, просто устранить президента России Владимира Путина не удастся, поскольку для этого необходима очень важная предпосылка.

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Когда меняется руководство России

Как отметил Андрусов, исторически сложилось так, что смена политического руководства России происходит только после серьезного военного поражения. В то же время она еще не наступила.

То есть я убежден, что после поражения России будут покушения, перевороты и все остальное,

– заявил советник.

Задание Украины

По словам Андрусива, именно поэтому на Украину возложена важная миссия – мы должны нанести серьезное поражение войскам страны-агрессорки. Однако пока ее не будет, то в России ничего такого не будет.

"Так исторически работает Россия, поэтому, думаю, что так будет и в этот раз", – подытожил Андрусов.

Андрусив рассказал о предпосылке смены политического руководства России: смотрите видео



Вероятный теневой переворот в России

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов отметил , что в России невозможно организовать открытый переворот. Однако, по его мнению, шансы для теневого – вполне высокие.

По словам Буданова, это совсем не значит, что российский переворот готовят именно сейчас. Также он добавил, что вероятнее всего он может произойти не из-за возмущения русского народа. Буданов подчеркнул, что мнение россиян совсем не интересует элиты страны-агрессорки – они беспокоятся исключительно о себе.

Он рассказал, что наиболее недовольно ближайшее окружение президента России, которое представляет финансовую ветвь. В результате полномасштабного вторжения России в Украину именно оно очень многое потеряло.

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Теперь же оцепление Путина пытается найти выход из такой ситуации. В то же время, как отметил Буданов, самым простым выходом для них является смещение президента России кем-то другим.

Российские элиты считают, что всегда можно обвинить во всех проблемах Путина. Мол, он болен диктатором, который не знает, что делает, поэтому мир должен снять санкции с России.

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