После работы в Минобороны Федоров будет советником в Италии: есть ли угроза утечки гостайны

Экс-министр обороны Михаил Федоров согласился стать советником министра обороны Италии. Он вместе с командой планирует поделиться с итальянцами уникальным опытом ведения технологической войны.

Будет ли это значит, что Федоров может передать Италии информацию, составляющую гостайну Украины, об этом в комментарии 24 Каналу разъяснили в команде экс-министра.

Имеет ли право Федоров быть советником в Италии после работы в Минобороны?

В пресс-службе Федорова заявили, что его предыдущая работа в должности министра обороны не мешает ему быть советником в другом государстве.

Эта работа не предполагает передачи государственной тайны, военных технологий или другой информации с ограниченным доступом.

В команде экс-министра подчеркнули, что привлечение бывших высокопоставленных должностных лиц как советников других правительств является распространенной международной практикой. Их опыт используется для консультаций и обмена экспертизой.

В пресс-службе Федорова привели пример экс-министерки финансов Канады Христи Фриланд и экс-премьер-министра Великобритании Риши, которые консультируют президента Украины по экономическим вопросам. Также там упомянули экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона, который после отставки занимается международной консультативной и экспертной деятельностью в сферах политики, безопасности и поддержки Украины.

Как советник по оборонным инновациям Федоров будет делиться опытом в сфере технологической войны, который он получил во время полномасштабного вторжения. Это сотрудничество также должно быть полезным для Украины, поскольку поможет развивать сотрудничество со странами НАТО, привлекать инвестиции и создавать совместные оборонные технологии.

При этом Фёдоров продолжит жить и работать в Украине. Его главной задачей остается помощь Украине в войне с Россией.

В пресс-службе также сообщили, что он будет работать над другими международными проектами, в частности, над созданием аналитического центра и инновационного фонда для инвестиций в украинские технологии и оружие.

Напомним, 28 августа стало известно, что эксминистр обороны Украины Михаил Федоров стал советником министра обороны Италии Гвидо Крозетто.

Ранее Зеленский предлагал Федорову должность вице-премьера по военным инновациям, но тот отказался от работы в госсекторе.