После разговора Байдена и Путина: Турция надеется на снятие напряжения возле Украины

В Турции надеются, что после разговора президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, ситуация вокруг Украины нормализуется. Переговоры прошли вечером 30 декабря.

Кроме того, Анкара ждет результатов от встреч Россия – НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мивлют Чавушоглу.

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Турция говорит, что нужно снять напряжение

По словам министра, турецкие власти выступают за скорейшее смягчение ситуации в регионе. Чиновник после контактов Байдена и Путина надеется на нормализацию и смягчение ситуации.

Необходимо снять эту напряженность, она не должна продолжаться,

– сказал Чавушоглу.

Байден поговорил с Путиным: что известно

Вечером 30 декабря Джо Байден и Владимир Путин связались с помощью защищенной линии видеосвязи. Переговоры стартовали в 22:55 по Киеву и продолжались около 50 минут.

Разговор вроде бы инициировал глава Кремля. По информации Washington Post, Байден хотел предостеречь, что хотя США и предпочитают дипломатию, но готовы ответить на дальнейшие "вторжения".

Правда, официальных результатов переговоров еще нет.

Президент Турции Реджеп Эрдоган ранее говорил, что готов стать посредником в переговорах между Украиной и Россией на фоне активности российских войск возле украинских границ.