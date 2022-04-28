После разговора с генсеком ООН: Зеленский верит в успешное возвращение людей из "Азовстали"

После встречи с генсеком ООН Антониу Гутеррешем Владимир Зеленский рассказал, что главным вопросом повестки дня остается нарушение прав и свобод, спровоцированное вторжением России.

Сейчас обе стороны обсуждают вероятные варианты эвакуации людей из Мариуполя и завода "Азовсталь", сообщает 24 канал.

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Эвакуация людей из Мариуполя – приоритет ООН

Зеленский рассказал, что на сегодняшней встрече генсек ООН Антониу Гутерреш уделил много времени вопросу разблокировки "Азовстали".

"Мы обсудили, что мы можем сделать, что ООН может сделать, чтобы разблокировать "Азовсталь" и сохранить жизнь людям", – отметил президент.

Он добавил, что сейчас он верит в скорый результат.

Я буду верить, как и вы, прежде всего, как все те, чьи близкие заблокированы, что генеральному секретарю и всем нам удастся получить желаемый результат, получить назад наших живых людей.

– подчеркнул Зеленский.

В то же время генсек ООН считает, что жителей Мариуполя следует немедленно спасать, поскольку в регионе – настоящий ад. По его словам, Организация делает все возможное, чтобы ускорить этот процесс.

Совместный брифинг Зеленского и Антониу Гутерреша: смотрите видео