После скандала: во Франции заговорили об изменении стратегической концепции НАТО

Австралия расторгла контракт с Францией по строительству подводных лодок, вступив в альянс с США и Британией. Глава МИД Франции заявил, что это может повлиять на новую стратегическую концепцию НАТО.

В частности стороны обсудят основы альянса. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что страна не будет выходить из НАТО.

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Франция заявила, что НАТО обсудит основы альянса

НАТО по просьбе президента республики инициировало обсуждение основ альянса. На следующем саммите НАТО в Мадриде состоится кульминация новой стратегической концепции,

– заявил глава ведомства.

Он также добавил, – очевидно, то, что только что произошло, будет учитываться. Также политик обвинил союзников страны во лжи и заявил о кризисе.

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