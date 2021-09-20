После скандала: во Франции заговорили об изменении стратегической концепции НАТО

20 сентября 2021 , 08:58
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Источник:

Le Figaro

Австралия расторгла контракт с Францией по строительству подводных лодок, вступив в альянс с США и Британией. Глава МИД Франции заявил, что это может повлиять на новую стратегическую концепцию НАТО.

В частности стороны обсудят основы альянса. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что страна не будет выходить из НАТО.

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Франция заявила, что НАТО обсудит основы альянса

НАТО по просьбе президента республики инициировало обсуждение основ альянса. На следующем саммите НАТО в Мадриде состоится кульминация новой стратегической концепции,
– заявил глава ведомства.

Он также добавил, – очевидно, то, что только что произошло, будет учитываться. Также политик обвинил союзников страны во лжи и заявил о кризисе.

Коротко о скандале с подводными лодками

  • В 2016 году Франция и Австралия подписали соглашение на 56 миллиардов евро по поставке дизельных подводных лодок. Однако недавно Канберра в одностороннем порядке расторгла контракт.
  • Это случилось после того, как Австралия, США и Британия заключили собственный оборонительный союз AUKUS. Он должен укрепить сотрудничество в Индо-Тихоокеанском регионе.
  • Более того, Канберра получит 8 подводных лодок.
  • Предварительно известно, что Франция возмущена. Именно поэтому страна отозвала своих послов из Соединенных Штатов и Австралии.
Автор: Діана Квасневська