После смерти Полякова "слуга" Брагар переписывался о том, как уберечься от отравления

Нардеп Евгений Брагар после смерти Антона Полякова волнуется за собственную жизнь. В частности, в переписке с женщиной по имени Татьяна политик обсуждает меры безопасности.

Собеседница Брагара заметила, что пить воду следует только из бутылки, которую еще ни разу не открывали. Или даже лучше самому покупать напитки в магазине и ходить с ними.

Заметьте Вечер перед смертью Поляков провел с помощником Анны Скороход, с которой жил

Брагар ответил на это словами "именно".

Кроме того, Татьяна подчеркнула: чай лучше пить в офисе. Набрать воду в чайник, дождаться, пока она закипит, а потом самостоятельно заварить чай.

Нардеп снова согласился. Он заявил, что "это все говорят".

Также женщина подчеркнула, что "яйцо в скорлупе – безопасны".



Переписка Брагара / Телеграм "Через плечо"

Смерть Антона Полякова: главное