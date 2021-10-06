После соглашения с Венгрией: Путин обвинил Евросоюз в рекордной цене на газ
Источник:Администрация Президента России
Владимир Путин заявил, что в рекордных ценах на газ виновата Еврокомиссия. В частности он заверил, что речь идет о "резких необдуманных действиях" Евросоюза.
Глава Кремля также обвинил Евросоюз в ошибках. Об этом Путин заявил во время видеосовещания по вопросам развития энергетики 6 октября.
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Вслед за Венгрией: Путин обвинил ЕС в рекордных ценах на газ
Глава Кремля заявил, что сейчас мировая экономика восстанавливается после коронавирусного кризиса. Именно поэтому спрос на энергоносители увеличивается и растут цены.
Глобальный энергетический рынок не терпит суеты и шатаний, инвестиционные планы имеют долгосрочный характер. Поэтому резкие необдуманные действия могут привести и, судя по сегодняшней ситуации на рынке, уже приводят к серьезным дисбалансам,
– заявил Путин.
Он также добавил, что решения Еврокомиссии по сворачиванию долгосрочных контрактов на поставки газа и переориентация на биржевую торговлю топливом – ошибочны.
"Сегодня стало совершенно очевидным, что эта политика является ошибочной – ошибочной, поскольку не учитывает специфики газового рынка из-за большого количества факторов неопределенности. А в итоге сейчас цена на газ побила все исторические рекорды: сегодня она уже приближается к двум тысячам долларов за тысячу кубометров. Это более чем в десять раз больше средней цены прошлого года", – цинично отметил Путин.
Кстати, 6 октября премьер-министр Венгрии заявил, что Еврокомиссия частично виновата в повышении цены на голубое топливо.
Кратко о последних новостях по газу
- 27 сентября Венгрия и Россия подписали в Будапеште долгосрочный контракт на поставку газа. Однако это будет происходить в обход Украины. Венгерская сторона будет получать ежегодно 4,5 миллиарда кубометров газа.
- МИД Украины отреагировал на подписание, назвав его политическим и экономически необоснованным решением, одобренным в угоду Кремлю.
- 4 октября в украинском МИДе заверили - в Европе происходит газовый кризис, который создало государство-оккупант Россия.
- 6 октября цены на газ на фьючерсном рынке Европы достигли 1 900 долларов за тысячи кубометров газа.
- Поэтому Франция, Испания и 3 другие страны Европы призвали Евросоюз принять меры, чтобы смягчить удар от стремительно растущих цен на газ, а также – расследовать причину.