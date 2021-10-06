После соглашения с Венгрией: Путин обвинил Евросоюз в рекордной цене на газ

Владимир Путин заявил, что в рекордных ценах на газ виновата Еврокомиссия. В частности он заверил, что речь идет о "резких необдуманных действиях" Евросоюза.

Глава Кремля также обвинил Евросоюз в ошибках. Об этом Путин заявил во время видеосовещания по вопросам развития энергетики 6 октября.

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Глава Кремля заявил, что сейчас мировая экономика восстанавливается после коронавирусного кризиса. Именно поэтому спрос на энергоносители увеличивается и растут цены.

Глобальный энергетический рынок не терпит суеты и шатаний, инвестиционные планы имеют долгосрочный характер. Поэтому резкие необдуманные действия могут привести и, судя по сегодняшней ситуации на рынке, уже приводят к серьезным дисбалансам,

– заявил Путин.

Он также добавил, что решения Еврокомиссии по сворачиванию долгосрочных контрактов на поставки газа и переориентация на биржевую торговлю топливом – ошибочны.

"Сегодня стало совершенно очевидным, что эта политика является ошибочной – ошибочной, поскольку не учитывает специфики газового рынка из-за большого количества факторов неопределенности. А в итоге сейчас цена на газ побила все исторические рекорды: сегодня она уже приближается к двум тысячам долларов за тысячу кубометров. Это более чем в десять раз больше средней цены прошлого года", – цинично отметил Путин.

Кстати, 6 октября премьер-министр Венгрии заявил, что Еврокомиссия частично виновата в повышении цены на голубое топливо.

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