После тяжелых обстрелов боевиков: на Донбассе возобновили движение поездов к Скотоватой

На Донбассе 9 сентября оккупанты мощно обстреляли район станции "Скотоватая". Из-за опасности Укрзализныця приняла решение прекратить движение поездов. Лишь через две недели нормальный график восстановили.

Ограничения снимаются с 23 сентября, тогда возобновят движение нескольких пригородных поездов.

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К обычному графику движения возвращаются:

№6011/6072 Лиман – Скотувата – Лозовая

№6003/6004 Изюм – Скотоватая – Святогорск.

Что известно об обстрелах станции "Скотоватая"

Обстрелы боевики начали утром 9 сентября. Снаряды падали в нескольких километрах от самой станции. Били с неподконтрольной правительству Украины территории из многих видов тяжелого вооружения.

Повреждений на самой станции не было, однако для безопасности пассажиров и персонал эвакуировали в специальное укрытие.

Ранее из-за обстрелов оккупантами Авдеевки , там тоже останавливали железнодорожное сообщение. Однако 3 сентября обычный график движения поездов восстановили.

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Смотрите на карте, где расположена станция "Скотоватая":