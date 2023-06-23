После удара по Чонгарскому мосту оккупанты построили понтонную переправу: спутниковые снимки
Источник:"Схемы"
После удара по Чонгарскому мосту российские захватчики построили понтонную переправу. К тому же удар привел к образованию пробок на выезде из Крыма.
Спутник Planet Labs зафиксировал понтонную переправу, возведенную под Чонгарским мостом. Это произошло после его обстрела.
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Новая переправа после удара по Чонгарскому мосту
На обнародованных кадрах можно увидеть следы от удара по Чонгарскому мосту и рядом с ним.
Новая понтонная переправа / фото "Схемы"
Кстати, то, что террористы построили переправу уже после удара, свидетельствуют снимки со спутника, сделанные за 18 мая.
Оккупанты построили переправу уже после удара / фото "Схемы"
Огромные пробки на выезде из Крыма
Также стало известно, что удар по Чонгарскому мосту привел к образованию пробок на выезде из Крыма. Вражеские власти рекомендуют водителям выезжать через Красноперекопск и Армянск, что увеличивает время прохождения в оккупированные Геническ и Мелитополь.
Военные эксперты отмечают, что Россия активно использовала Чонгарский мост для переброски военной техники и личного состава на фронт.
Пробки на выезде из Крыма: смотрите видео
Удар по Чонгарскому мосту: что известно
- 22 июня под непосредственное поражение попали Чонгарский мост и дублирующий мост рядом.
- В результате удара мост был поврежден в двух местах.
- Удар по Чонгарскому мосту повлечет за собой немалые проблемы с логистикой оккупантов. Поэтому россияне рассматривают сценарий по поводу ухода из Крыма.
- В ГУР МО говорят, что работа по деоккупации украинских территорий продолжается. Андрей Юсов подчеркнул, что удар по мосту – это планомерная работа Сил безопасности, обороны, Движения сопротивления, местного населения, ожидающего возвращения украинской законной власти на этих территориях.
- Кстати, из-за удара по Чонгарскому мосту оккупационные власти начали угрожать ударами по Одессе и Молдове.
- В Офисе Президента отметили, что атака мостов, инфраструктуры обеспечения и логистических путей абсолютно конкретный военный смысл.