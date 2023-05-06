Из-за "удара по Кремлю" российское руководство четче осознает угрозу, – разведка Британии

Отмена мер до 9 мая в России может свидетельствовать о все большем ощущении угрозы среди российского руководства в связи с последними атаками беспилотников.

Об этом говорится в актуальном обзоре разведывательного сообщества Министерства обороны Великобритании. Там напомнили, что уже 6 областей и 21 город России, а также оккупационные власти временно оккупированного Крыма отменили "парады" 9 мая.

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Кроме того, Кремль в этот день не проведет торжественное принятие, а в Москве празднование, по всей видимости, состоится в значительно меньших масштабах.

"Атака" беспилотников по Кремлю за несколько дней до "Дня победы" свидетельствует о все большей уязвимости России к таким ударам и растущем ощущении угрозы со стороны российского руководства,

– говорится в обзоре.

Британские разведчики добавили, что на отмену мер до 9 мая повлияли, вероятно, и возможные протесты и недовольство войной в Украине.

Россия отменяет меры до 9 мая: главное

Ранее в России отменили ход "Бессмертного полка", во время которого члены семей несут фотографии умерших ветеранов Второй мировой войны, приуроченное к 9 мая, а также так называемые Армейские международные игры, известные "танковым биатлоном".

Интересно, что недавно россияне провели акцию "Бессмертный полк" в Демократической Республике Конго, за что их засмеяли в сети Украинцы буквально разразились мемами. Некоторые писали, что жители этой африканской страны рискуют стать следующими, кого россияне приедут "спасать", или, что скоро до них доберется Пригожин.