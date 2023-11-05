Удар по кораблям "Ростов" и "Минск": в ВМС рассказали, восстановит ли Россия суда

Украинские военные 13 сентября нанесли удар по российским кораблям "Ростов" и "Минск". В ВМС ВСУ рассказали, подлежат ли восстановлению российские суда.

По мнению ВМС ВСУ, корабли "Ростов" (Черноморский флот) и "Минск" (Балтийский флот), не подлежат восстановлению. Об этом в эфире телемарафона сказал спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, пишет 24 Канал.

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В восстановлении "Минская" нет смысла

Он напомнил, что сразу после удара ВМС ВСУ отметили, что, по их мнению, большой десантный корабль "Минск" не подлежит восстановлению.

Спикер объяснил, что в восстановлении "Минска" нет смысла в первую очередь с финансовой точки зрения. Плетенчук заметил, что этот корабль был достаточно старым и часто эксплуатировался.

В частности, десантный корабль был участником так называемого "сирийского экспресса".

Восстанавливать эту единицу просто не имело смысла. Скорее всего, россияне это так же прекрасно понимают,

– сказал он.

Дмитрий Плетенчук допускает, что россияне могут разобрать "Минск" на запчасти, "если они вообще там какие-нибудь остались".

По его словам, БДК "Минск" – это типичный проект (775) российских десантных кораблей. Он сказал, что в России немало кораблей проекта 775, поэтому они могут использовать некоторые элементы "Минска", особенно, учитывая, что некоторые такие корабли находятся в ремонте.

Плетенчук заявил, что ракетный корабль "Ростов", по мнению ВМС, также фактически невозможно восстановить.

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