После ухода россиян ВСУ возобновили контроль над 13 населенными пунктами в Черниговской области
Источник:фейсбук Генштаба ВСУ
Россияне продолжают блокировать Чернигов. В то же время, после частичного ухода оккупантов Вооруженные Силы возобновили контроль над 13 населенными пунктами на Черниговщине.
В Генеральном штабе Вооруженных Сил проинформировали о ситуации с "отводом" российских войск по черниговскому направлению по состоянию на 12:00 1 апреля.
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Украинцы возобновили контроль над населенными пунктами Черниговщины
На Северском направлении противник продолжает блокировать Чернигов. В то же время россияне перемещают войска Центрального военного округа в районы, которые расположены очень близко к государственной границе Украины.
После ухода противника подразделения Вооруженных Сил Украины взяли под контроль населенные пункты:
- Рудня,
- Шевченково,
- Бобрик,
- Старая Басань,
- Новая Басань,
- Макеевка,
- Погребы,
- Бажановка,
- Владимировка,
- Шняковка,
- Сальное,
- Софиевка,
- Гавриловка.
Заметим, украинские защитники также освободили от оккупантов 15 населенных пунктов Киевской области. Среди них – Демидов и Дымер.
Обратите внимание – ВСУ освободили еще 11 населенных пунктов от оккупантов в Херсонской области: смотрите видео