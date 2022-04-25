После уничтожения авиаударами: оккупанты захватили сожженное дотла Новотошковское

Сергей Гайдай заявил, что российским оккупантам все же удалось захватить полностью разрушенное Новотошковское. Перед этим враг практически стер поселок с лица земли.

Глава Луганской областной военно-гражданской администрации отметил, что на месте населенного пункта не осталось ничего. По его словам, захватчики просто взяли выжженную территорию.

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После продолжительного уничтожения авиаударами, рашисты заняли Новотошковское, входящее в состав Горной ВГА. За другие населенные пункты общины продолжаются бои, тактика у врага та же – все "ровняют с землей",

– указал Сергей Гайдай.

В свою очередь глава Горной общины, в состав которой входит Новотошковское, Алексей Бабченко рассказал, что обстрелы "ковровые" идут постоянно. Захватчики "накрывают фосфором".

Разрушается инфраструктура, есть погибшие

Он подчеркнул, что гуманитарная ситуация тяжелая, рашисты атакуют фосфорными бомбами Золотое и Горное. Разрушается инфраструктура, есть погибшие и раненые, в том числе гражданские и военные.

Выехать из городов и сел общины все еще возможно. Эвакуация производится почти каждый день. Стараемся вывозить лежачих. Почти всех уже вывезли. С каждым "прилетом" все больше и больше желающих уехать,

– добавил Алексей Бабченко.

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