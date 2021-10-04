После вечеринки "слуг" опаздывала на поезд: Осадчую на вокзал везла полиция
Источник:24 канал
Екатерина Осадчая возвращалась из Трускавца во Львов в салоне автомобиля патрульной полиции. Поклонникам телеведущая рассказала, что не успела на поезд, и правоохранители ей помогли.
Пресс-секретарь патрульной полиции Львова Екатерина Рыбий в комментарии 24 каналу рассказала, что правоохранители обеспечивали порядок на территории Трускавца. Там проходил съезд фракции "Слуга народа" с участием президента Владимира Зеленского.
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По словам Рыбий, полицейские как раз закончили дежурство и собирались возвращаться во Львов. В то время к ним подошла съемочная группа "Світського життя" и попросила о помощи.
Отвезти Осадчую и ее команду на вокзал патрульным было по дороге. Поэтому они согласились оказать помощь.Заметьте! В Трускавце Осадчая снимала новый выпуск "Світського життя". Звезда побывала за кулисами съезда "Слуги народа".
Осадчая поделилась кадрами в сети
Свое путешествие на вокзал Осадчая показала в сторис в инстаграме. Телеведущая опубликовала кадры из поездки в полицейском автомобиле под звуки сирен.
Если б не ребята, то махали бы поезду вслед рукой. Спасибо,
– отметила Осадчая.
В то же время впоследствии пользователи сети сообщили, что Осадчая удалила сторис. Поступок телеведущей вызвал неоднозначную реакцию у поклонников.
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