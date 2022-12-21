США выделят пакет помощи Украины на 1,8 миллиарда долларов и впервые предоставят Patriot, – AP
Источник:Associated Press
Недавно в СМИ появилась информация о том, что президент Украины Владимир Зеленский отправится в США в свою первую зарубежную поездку с начала полномасштабного вторжения. Отмечают, что во время визита Вашингтон может принять историческое решение.
По информации Associated Press, США предоставит Украине 1,8 миллиарда долларов военной помощи в масштабном пакете, впервые включающий ракетный комплекс Patriot и высокоточные управляемые бомбы для истребителей. Журналисты АР ссылаются на заявления официальных лиц США.
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Когда могут объявить о мощной помощи США
Отмечают, что администрация Байдена готовится поздравить президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтоне.
Представители США рассказали о подробностях помощи на условиях анонимности, поскольку о ней еще не было объявлено. Помощь сигнализирует о расширении Соединенными Штатами передового оружия, которое они пошлют в Украину для укрепления противовоздушной обороны страны против того, что было все большим шквалом российских ракетных ударов.
По информации официальных лиц США, пакет, который, как ожидается, будет объявлен в среду, будет включать около 1 миллиарда долларов из запасов Пентагона и еще 800 миллионов долларов через Инициативу содействия безопасности Украины, финансирующей оружие, боеприпасы, учебу и другую помощь.
В СМИ отмечают, что украинские чиновники давили на западных лидеров, чтобы они предоставили более совершенное оружие, включая Patriot, чтобы помочь своей стране в войне с Россией.Обратите внимание! Patriot станет самой современной зенитно-ракетной системой, которую Запад предоставил Украине для отражения российских воздушных атак. Объявление о предоставлении военной помощи – когда Зеленский совершает свою первую поездку из Украины с начала войны.
СМИ сообщают о визите Зеленского в США
- Американские СМИ недавно сообщили, что Владимир Зеленский 21 декабря посетит США. Отметим, что если это действительно произойдет, то это будет первый рабочий визит президента за границу.
- Американские чиновники говорят, что предполагаемая поездка украинского президента связана с новым пакетом военной помощи от США, который, в частности, может включать системы Patriot, переговоры по которому с Белым домом вел лично Владимир Зеленский.
- Следует отметить, что администрация Джо Байдена также не комментирует информацию о предоставлении ЗРК Patriot.
- СМИ предполагают, что Зеленский встретится с президентом США, а также выступит с обращением на объединенном заседании обеих палат Конгресса.