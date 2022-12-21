США выделят пакет помощи Украины на 1,8 миллиарда долларов и впервые предоставят Patriot, – AP

Недавно в СМИ появилась информация о том, что президент Украины Владимир Зеленский отправится в США в свою первую зарубежную поездку с начала полномасштабного вторжения. Отмечают, что во время визита Вашингтон может принять историческое решение.

По информации Associated Press, США предоставит Украине 1,8 миллиарда долларов военной помощи в масштабном пакете, впервые включающий ракетный комплекс Patriot и высокоточные управляемые бомбы для истребителей. Журналисты АР ссылаются на заявления официальных лиц США.

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Когда могут объявить о мощной помощи США

Отмечают, что администрация Байдена готовится поздравить президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтоне.

Представители США рассказали о подробностях помощи на условиях анонимности, поскольку о ней еще не было объявлено. Помощь сигнализирует о расширении Соединенными Штатами передового оружия, которое они пошлют в Украину для укрепления противовоздушной обороны страны против того, что было все большим шквалом российских ракетных ударов.

По информации официальных лиц США, пакет, который, как ожидается, будет объявлен в среду, будет включать около 1 миллиарда долларов из запасов Пентагона и еще 800 миллионов долларов через Инициативу содействия безопасности Украины, финансирующей оружие, боеприпасы, учебу и другую помощь.

В СМИ отмечают, что украинские чиновники давили на западных лидеров, чтобы они предоставили более совершенное оружие, включая Patriot, чтобы помочь своей стране в войне с Россией.

СМИ сообщают о визите Зеленского в США

Американские СМИ недавно сообщили, что Владимир Зеленский 21 декабря посетит США. Отметим, что если это действительно произойдет, то это будет первый рабочий визит президента за границу.

Американские чиновники говорят, что предполагаемая поездка украинского президента связана с новым пакетом военной помощи от США, который, в частности, может включать системы Patriot, переговоры по которому с Белым домом вел лично Владимир Зеленский.

Следует отметить, что администрация Джо Байдена также не комментирует информацию о предоставлении ЗРК Patriot.

СМИ предполагают, что Зеленский встретится с президентом США, а также выступит с обращением на объединенном заседании обеих палат Конгресса.

Patriot станет самой современной зенитно-ракетной системой, которую Запад предоставил Украине для отражения российских воздушных атак. Объявление о предоставлении военной помощи – когда Зеленский совершает свою первую поездку из Украины с начала войны.