После войны и украинская, и европейские армии станут сильнее, – Зеленский
Источник:телеграм Владимира Зеленского
Война России против Украины повлияла на весь мир. Президент Владимир зеленский считает, что после войны и украинская, и европейские армии станут сильнее.
Об этом он заявил во время пресс-конференции польским журналистам.
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"Пока у тебя нет боевых действий, не тренировок, а реально ежедневных боевых действий иметь мощную армию сложно", – подчеркнул президент.
Зеленский говорит, что реакция европейских стран на войну в Украине появилась сразу – увеличение армии, бюджета и т.д.
Все делают выводы. Поверьте, во всех странах, из-за войны у нас, станут более мощные армии. Потому что сейчас страны анализируют свою армию, подняли этот вопрос и пересмотрели военную технику,
– рассказал он.
Президент заявил, что другие страны не были готовы к подобным действиям от России. Поэтому сейчас и границы и оружие будут сильнее.
"И потому должны быть организации безопасности, типа U-24 или какие-то аналоги. И это нельзя сравнивать с НАТО. Это скорая помощь. Будет круг стран, которые по звонку сразу помогут", – подытожил Зеленский.
К слову, весь мир помогает Украине противостоять российской агрессии. Да, нашему государству из Польши передали модернизированные танки Т-72. Также наши военные получили зенитно-ракетный комплекс С-300 от стран-партнеров.
Кроме того, 28 апреля Палата представителей США проголосовала за ленд-лиз для Украины. Благодаря соответствующему законопроекту Джо Байден получает расширенные полномочия передавать или предоставить в аренду нашей стране оборонные средства.
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