После вотума недоверия: премьер Швеции объявил об отставке

Премьер Швеции Стефан Лёвен ушел в отставку. Это произошло после вотума недоверия его правительству.

Левен стал первым премьером Швеции, которому парламент выразил недоверие. После соответствующего вотума правительству премьер мог выбрать между досрочными выборами или отставкой, чтобы сформировать другое правительство.

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"Это было самым тяжелым политическим решением из тех, которые мне приходилось принимать", – сказал Левен во время брифинга, на котором объявил об отставке.

Стефан Лёвен отметил, что выбирал вариант, который был бы лучшим для страны. По его мнению, из-за пандемии COVID-19 досрочные парламентские выборы не были бы лучшим способом разрешения ситуации.

Что для Швеции означает отставка премьера

Отставка премьера социал-демократа означает начало переговоров между спикером парламента и представленными политсилами, что предусматривает создание нового правительства. После ответных действий кресло премьера могут получить представители оппозиции или опять социал-демократ.

В то же время правительство Левена продолжит выполнять свои полномочия в статусе исполняющих обязанности на период переговоров. В случае окончания переговоров без результата, Швецию ожидают досрочные выборы.

Недоверие премьеру Швеции: коротко