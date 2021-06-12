После встречи Байден и Путин проведут отдельные пресс-конференции

Президент США Джо Байден заявил, что после встречи с российским коллегой Владимиром Путиным проведет отдельную пресс-конференцию. В Кремле ответили, что также подготовят отдельный брифинг.
Президенты не будут давать совместную пресс-конференцию по итогам встречи. Об этом сообщили уже обе стороны.
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Реакция России на желание Байдена
На заявление Байдена об отдельном брифинге отреагировал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Он назвал это "практикой американского президента", пишет телеграм-канал "Пул № 3".
Как мы знаем, президент США так же провел и в Великобритании отдельную пресс-конференцию. Они не стали проводить совместную пресс-конференцию с Борисом Джонсоном. Поэтому и нам тоже стало известно, что Байден планирует провести отдельно,
– заявил Песков.
Он добавил: "Президент Путин после окончания переговоров так же выйдет отдельно на общение с прессой".
Главное о встрече президентов
- Инициатором встречи стал Байден. Он еще в апреле предложил Путину встретиться на нейтральной территории.
- Стороны договорились, что президенты будут беседовать 16 июня на знаменитой вилле La Grange в Женеве.
- В этот день город будут усиленно охранять. Местным жителям даже рекомендуют работать дистанционно, ведь некоторые улицы будут перекрыты для пешеходов.
- Среди тем, которые обсудят президенты – ситуация по безопасности в Украине, кибератаки и тому подобное.