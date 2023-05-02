В Крыму становится опасно: как россияне воспринимают "хлопки" на полуострове

Во временно оккупированном Севастополе 29 апреля произошел масштабный "хлопок" на вражеской нефтебазе вблизи Казачьей Бухты. Взрыв уничтожил более 10 резервуаров с нефтепродуктами общей емкостью 40 тысяч тонн. Это четкий намек для россиян, которые незаконно приехали в Крым, и коллаборантов, что пора бежать.

Об этом в эфире 24 Канала сказал член Меджлиса крымскотатарского народа, правозащитник Эскендер Бариев. Он сравнил эти взрывы с прошлогодними, которые произошли в августе возле Новофедоровки и на аэродроме возле Симферополя.

Смотрите также В Крыму новый "хлопок": после взрыва в Севастополе произошел масштабный пожар на нефтебазе

Очереди к бегству

"Хлопок" оказал значительное влияние на психологическое состояние россиян – образовались очереди на выезд перед мостом и активизировались разговоры, что в Крыму становится опасно. Спикер отметил, оккупанты давали разную информацию о происшествии, но максимально опровергали, что к этому причастны украинцы.

"Сначала россияне говорили, что там некондиционное топливо и его нужно утилизировать. Говорили, что это не украинские дроны и не украинцы в принципе, а офицеры НАТО. Но мы имеем результат и он важен для нас. Поскольку это самая большая база, которая дает топливо для военных российских кораблей", – сказал правозащитник.

Эскендер Бариев о реакции россиян на "хлопок" в Крыму: смотреть видео

Контроль БПЛА

Бариев также отметил, что накануне оккупанты даже создали рабочую группу для контроля радиочастот на территории Крыма, чтобы больше контролировать БПЛА.

Это дополнительное сообщение для окупантов, что лучше своевременно уехать из Крыма, потому что он будет освобожден и станет сакральным местом, с помощью которого будет разрушен путинский режим и путинская Россия,

– добавил он.

"Хлопок" в Крыму: последние события