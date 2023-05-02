Про це в ефірі 24 Каналу сказав член Меджлісу кримськотатарського народу, правозахисник Ескендер Барієв. Він порівняв ці вибухи з минулорічними, які сталися в серпні біля Новофедорівки та на аеродромі біля Сімферополя.

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Черги на втечу

"Бавовна" значно вплинула на психологічний стан росіян – утворилися черги на виїзд перед мостом і активізувалися розмови, що в Криму стає небезпечно. Спікер відзначив, окупанти давали різну інформацію щодо події, але максимально спростовували, що до цього причетні українці.

"Спершу росіяни казали, що там некондиційне паливо і його треба утилізувати. Говорили, що це не українські дрони і не українці в принципі, а офіцери НАТО. Але ми маємо результат і він важливий для нас. Оскільки це найбільша база, яка дає паливо до військових російських кораблів", – сказав правозахисник.

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Контроль БПлА

Барієв також наголосив на тому, що напередодні окупанти навіть створили робочу групу для контролювання радіочастот на території Криму, щоб більше контролювати БПлА.

Це додаткове посилання для окупантів, що краще своєчасно виїхати з Криму, бо він буде звільнений і стане сакральним місцем за допомогою якого буде зруйнований путінський режим і путінська Росія,

– додав він.

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