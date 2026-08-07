О том, что может так гореть в российском городе, сообщили в Exilenova+.

Что взорвалось в Брянске?

В сети распространяются видео о масштабном пожаре в российском Брянске. Он вспыхнул вскоре после серии взрывов.

Последствия взрывов в России: смотрите видео

Телеграмма-канал публикует кадры местных жителей, которые показывают город после взрывов. На них видно, как разгорелся масштабный пожар и поднимающийся в небо столб дыма.

Пожар, вероятно, вблизи складов: смотрите видео

Вероятно, громко было в районе складских помещений или Брянской таможни. Предварительно именно там произошло возгорание.

Сильный пожар в Брянске / Фото Exilenova+

К слову, взрывы раздавались во временно оккупированной Ялте. Там объявляли режим беспилотной опасности, а морские безэкипажные катера якобы атаковали местный порт, предполагали в сети. Затем в районе порта вспыхнул пожар.

До этого было громко в российском Екатеринбурге. Там под атакой дронов был склад Wildberries.