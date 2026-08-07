О том, что может так гореть в российском городе, сообщили в Exilenova+.
Что взорвалось в Брянске?
В сети распространяются видео о масштабном пожаре в российском Брянске. Он вспыхнул вскоре после серии взрывов.
Последствия взрывов в России: смотрите видео
Телеграмма-канал публикует кадры местных жителей, которые показывают город после взрывов. На них видно, как разгорелся масштабный пожар и поднимающийся в небо столб дыма.24 Канал – в WhatsApp Подпишитесь, чтобы не потерять и читать проверенные новости
Пожар, вероятно, вблизи складов: смотрите видео
Вероятно, громко было в районе складских помещений или Брянской таможни. Предварительно именно там произошло возгорание.
Сильный пожар в Брянске / Фото Exilenova+
К слову, взрывы раздавались во временно оккупированной Ялте. Там объявляли режим беспилотной опасности, а морские безэкипажные катера якобы атаковали местный порт, предполагали в сети. Затем в районе порта вспыхнул пожар.
До этого было громко в российском Екатеринбурге. Там под атакой дронов был склад Wildberries.