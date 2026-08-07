Об этом сообщают местные телеграм-каналы.

Что известно об атаке беспилотников на Ялту?

По данным Единой дежурно-диспетчерской службы Ялты режим беспилотной опасности действует с 12:00. Людей призывают не паниковать и не находиться под открытым небом.

На фоне объявленной опасности появились сообщения об атаке на временно оккупированный город. По очевидцам, морские безэкипажные катера атакуют порт, на месте возник пожар.

В порту Ялты произошел масштабный пожар после того, как раздались взрывы: смотрите видео

Местные жители также сообщали о звуках стрельбы в районе набережной. По данным российских и оккупационных ресурсов могли работать мобильные огневые группы.

Информация о возможных попаданиях, повреждениях или пострадавших в настоящее время уточняется.

Последствия атаки на порт в Ялте: смотрите видео

Напомним, в ночь на 7 августа в российском Екатеринбурге дроны атаковали логистический центр Wildberries. По данным местных властей, три БПЛА упали на крышу здания, повлекши пожар, людей эвакуировали. Пострадавших нет, еще восемь дронов вроде бы сбила российская ПВО. Из-за атаки в аэропорту Кольцово временно ограничили полеты.

Кроме того, этой ночью под ударом оказался военный аэродром "Гвардейское" в оккупированном Крыму. После нескольких волн взрывов на территории объекта вспыхнул масштабный пожар – сообщается о возгорании состава ГСМ и детонации боеприпасов. Россия использует этот аэродром для базирования авиации и запуска ударных дронов. Оккупационные власти последствия атаки официально не комментировали.