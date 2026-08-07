Про це пишуть місцеві телеграм канали.

Що відомо про атаку безпілотників на Ялту?

За даними Єдиної чергово-диспетчерської служби Ялти, режим безпілотної небезпеки діє з 12:00. Людей закликають не панікувати та не перебувати просто неба.

На тлі оголошеної небезпеки з'явилися повідомлення про атаку на тимчасово окуповане місто. За словами очевидців, морські безекіпажні катери атакують порт, на місці виникла пожежа.

У порту Ялти виникла масштабна пожежа після того, як пролунали вибухи: дивіться відео

Місцеві жителі також повідомляли про звуки стрілянини в районі набережної. За даними російських та окупаційних ресурсів, могли працювати мобільні вогневі групи.

Наслідки атаки на порт у Ялті: дивіться відео

Інформація про можливі влучання, пошкодження чи постраждалих наразі уточнюється.

Нагадаємо, у ніч на 7 серпня у російському Єкатеринбурзі дрони атакували логістичний центр Wildberries. За даними місцевої влади, три БпЛА впали на дах будівлі, спричинивши пожежу, людей евакуювали. Постраждалих немає, ще вісім дронів нібито збила російська ППО. Через атаку в аеропорту Кольцово тимчасово обмежили польоти.

Крім того, цієї ж ночі під ударом опинився військовий аеродром "Гвардійське" в окупованому Криму. Після кількох хвиль вибухів на території об'єкта спалахнула масштабна пожежа – повідомляється про займання складу ПММ та детонацію боєприпасів. Росія використовує цей аеродром для базування авіації та запуску ударних дронів. Окупаційна влада наслідки атаки офіційно не коментувала.