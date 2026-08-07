Про те, що може так горіти у російському місті, повідомили в Exilenova+.

Що вибухнуло в Брянську?

Мережею ширяться відео про масштабну пожежу у російському Брянську. Спалахнула вона невдовзі після серії вибухів.

Наслідки вибухів в Росії: дивіться відео

Телеграм-канал публікує кадри місцевих жителів, які показують місто після вибухів. На них видно як розгорілась масштабна пожежа та стовп диму, що здіймається у небо.

Пожежа, ймовірно, поблизу складів: дивіться відео

Ймовірно, гучно було в районі складських приміщень або Брянської митниці. Попередньо, саме там сталося займання.

Сильна пожежа у російському Брянську / Фото Exilenova+

До слова, вибухи лунали у тимчасово окупованій Ялті. Там оголошували режим безпілотної небезпеки, а морські безекіпажні катери нібито атакували місцевий порт, припускали в мережі. Опісля у районі порту спалахнула пожежа.

До цього гучно було у російському Єкатеринбурзі. Там під атакою дронів був склад Wildberries.