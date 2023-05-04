"Хлопок" на аэродроме под Брянском: партизаны заявляют о повреждении самолетов россиян

4 мая 2023, 20:19
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Легион "Свобода России"

В среду, 3 мая, неизвестные дроны якобы атаковали аэродром в Брянской области России. В результате "хлопка" мог получить повреждения грузовой самолет Ан-124 "Руслан".

Взрывы произошли на аэродроме Сеща в Брянской области. Российские партизаны отмечают, что находившийся на стоянке АН-124-100 полностью заправленным топливом, вероятно, не просто поврежден, а уничтожен.

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В результате "хлопка" могли пострадать два самолета россиян

В сообщении говорится, что еще один самолет "Руслан" получил осколочные пробоины фюзеляжа. Пока не известно, все ли это потери в результате "хлопка" на российском аэродроме Сеща.

Показываем русский аэродром Сеща на карте

Российское движение сопротивления напоминает, что стоимость одного "Руслана" составляет не менее 70 миллионов долларов США. По разным данным, к 3 мая 2023 года в России было не больше 12 таких самолетов в рабочем состоянии.

Их производство или ремонт сами по себе в России невозможны.

Следует отметить, что именно с аэродрома Сеща российские военные атакуют Украину дронами-камикадзе. С этого аэродрома Россия атаковала Украину 3 мая. Кроме того, враг атаковал нашу страну "Шахидами" из Брянской области 4 мая.

"Хлопок" в России: что известно о последних случаях

  • В российском порту Тамань в ночь на 3 мая произошел пожар на нефтебазе в результате атаки дронов. Оккупанты долгое время не могли обуздать огонь в поселке Волна, что неподалеку от Крымского моста.
  • Уже на следующую ночь, 4 мая, в России произошел очередной пожар на Кубани. На Ильинском нефтеперерабатывающем заводе загорелась цистерна.
  • Той же ночью произошел еще один пожар на Новошахтинском заводе нефтепродуктов в селе Киселевка Красносулинского района.
  • Кроме того, следует напомнить, что 4 мая неизвестный дрон ночью атаковал резиденцию Владимира Путина в Кремле.
  • В Москве пытаются повесить ответственность за атаку на Украину. Однако в Киеве опровергают упреки российского руководства.

Автор: Михайло Гема