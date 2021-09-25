После заявления Эрдогана о Крыме: Россия нашла в турецких помидорах "вирус"
Источник:Россельхознадзор
Российский регулятор заявил об обнаружении в турецких овощах и фруктах вируса. Об этом сообщили через несколько дней после того, как Реджеп Эрдоган заявил, что Анкара никогда не признает оккупацию Крыма.
О якобы вирусе в товарах из Турции говорится в отчете Российского регулятора по ветеринарному и фитосанитарному надзору.
Ранее Считаем ее абсолютно неправильной, – в Кремле раскритиковали позицию Турции по Крыму
Россия нашла "вирус" в турецких продуктах
Регулятор отмечает, что в турецких фруктах обнаружили бурую монилиозную гниль, а в помидорах – вирус коричневой морщинистости.
В Россельхознадзоре также добавили, что 23 сентября прошли переговоры с представителями Министерства сельского и лесного хозяйства Турции. Россия обратилась с просьбой усилить фитосанитарный контроль за продукцией, которую к ним приводят.Справка. Монилиозная гниль в России относится к карантинным организмам. Она приводит к увяданию цветов и веток, вызывает язвы на них, а пораженные плоды просто сгнивают. А вирус коричневой морщинистости вызывает пожелтение листьев, на зараженных плодах появляются коричневые морщинистые пятна.
Напомним, это произошло лишь через два дня после заявления турецкого лидера об Украине.
Эрдоган о непризнании оккупации Крыма
- На заседании Генассамблеи ООН президент Турции Реджеп Эрдоган в очередной раз заявил, что его страна не признает оккупацию Россией Крымского полуострова. Политик также отметил поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.
- Кроме того, в разговоре с Владимиром Зеленским турецкий президент заверил, что его страна и в дальнейшем будет поддерживать Крымскую платформу.