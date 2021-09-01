После запуска "Северного потока-2" НАТО должно гарантировать вступление Украины, – посол

Андрей Мельник убежден, что после запуска "Северного потока-2", Украину должны принять в НАТО. Это станет гарантией безопасности для страны.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник подчеркнул, что "Северный поток-2" – это крупнейший геополитический проект Кремля. Он является серьезной угрозой для Украины.

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Украине нужны не заверения, а конкретные обязывающие гарантии безопасности от США и Германии, лучше всего в рамках скорейшего вступления в НАТО,

– подчеркнул Мельник.

По словам посла, этим страны Запада должны продемонстрировать "новое мужество".

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