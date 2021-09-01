После запуска "Северного потока-2" НАТО должно гарантировать вступление Украины, – посол
1 сентября 2021 , 14:09Читати новину українською
Источник:Die Welt
Андрей Мельник убежден, что после запуска "Северного потока-2", Украину должны принять в НАТО. Это станет гарантией безопасности для страны.
Посол Украины в Германии Андрей Мельник подчеркнул, что "Северный поток-2" – это крупнейший геополитический проект Кремля. Он является серьезной угрозой для Украины.
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Украине нужны не заверения, а конкретные обязывающие гарантии безопасности от США и Германии, лучше всего в рамках скорейшего вступления в НАТО,
– подчеркнул Мельник.
По словам посла, этим страны Запада должны продемонстрировать "новое мужество".
"Северный поток-2": последние новости
- По состоянию на 31 августа российские пропагандистские СМИ сообщили, что подготовку к запуску первой нитки "Северного потока-2" почти завершили.
- В то же время директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко отметил: несмотря на все заявления страны-агрессора, не стоит ожидать, что газопровод заработает в сентябре или октябре 2021 года.
- Между тем Еврокомиссия сообщила: Украину готовы консультировать по вопросам, связанным с "Северным потоком-2". В Брюсселе заверили, что вопрос энергетической безопасности чрезвычайно важный и актуальный.
- Госпожа посол Украины в США Оксана Маркарова также отметила, что между украинской и американской сторонами нет недопонимания из-за вопроса российского газопровода. По словам политика, "это геополитический проект России, и мы понимаем, какие риски он несет не только для Украины, но и для региона в целом".