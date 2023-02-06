После землетрясения в Турции в Италии предупредили о риске цунами

Власти Италии предупредили о потенциальной угрозе цунами на побережье страны. Соответствующее предупреждение последовало после мощного землетрясения, всколыхнувшего Турцию и Сирию.

Официальные лица призвали граждан в прибрежных районах переместиться на высоту и дождаться дополнительной информации от местных властей.

Смотрите также "Это апокалипсис", здания падали в секунду: фото и видео разрушительного землетрясения в Турции

Людей в Италии призвали покинуть прибрежные районы

Служба мониторинга Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра сообщила Reuters, что оценивает риск цунами.

"На основе данных, обработанных Центром оповещения о цунами Ingv (CAT), Управление гражданской защиты объявило предупреждение о возможных волнах цунами, приближающихся к побережью Италии после землетрясения магнитудой 7,9 с эпицентром между Турцией и Сирией в 02:17", – говорится в заявлении, обнародованном утром 6 февраля.

Что известно о землетрясении в Турции