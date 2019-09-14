После Brexit улучшатся отношения между Британией и Украиной, – министр

Глава МИД Великобритании Кристофер Пинчер заявил, что после выхода государства из Европейского Союза его отношения с Украиной только улучшатся. В частности, британцы хотят улучшить отношения с Украиной в сферах торговли, безопасности и культуры.

Отношения между Украиной и Британией после Brexit могут измениться, но только в лучшую сторону, заявил министр в комментарии "Радио Свобода".

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Я думаю, что когда мы выйдем и согласуем двустороннее соглашение с Украиной, наши отношения продолжат улучшаться,

– убежден Кристофер Пинчер.

Он также подчеркнул, что Украина играет очень важную позицию в Европе. Более того, глава британского МИД назвал ее "новой линией фронта".

"Поэтому я захотел приехать и сказать народу Украины, что мы поддерживаем вас в ваших стремлениях процветания, свободы, прозрачности и против любой формы внешней угрозы", – сказал министр.