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      После Brexit улучшатся отношения между Британией и Украиной, – министр

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      Кристофер Пинчер рассказал об отношениях между Британией и Украиной после Brexit
      Кристофер Пинчер рассказал об отношениях между Британией и Украиной после Brexit / 1tv.ge

      Глава МИД Великобритании Кристофер Пинчер заявил, что после выхода государства из Европейского Союза его отношения с Украиной только улучшатся. В частности, британцы хотят улучшить отношения с Украиной в сферах торговли, безопасности и культуры.

      Отношения между Украиной и Британией после Brexit могут измениться, но только в лучшую сторону, заявил министр в комментарии "Радио Свобода".

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      Я думаю, что когда мы выйдем и согласуем двустороннее соглашение с Украиной, наши отношения продолжат улучшаться,
      – убежден Кристофер Пинчер.

      Он также подчеркнул, что Украина играет очень важную позицию в Европе. Более того, глава британского МИД назвал ее "новой линией фронта".

      "Поэтому я захотел приехать и сказать народу Украины, что мы поддерживаем вас в ваших стремлениях процветания, свободы, прозрачности и против любой формы внешней угрозы", – сказал министр.

      британско-украинские взаимоотношения:
      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики
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