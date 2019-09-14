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      Після Brexit покращаться відносини між Британією та Україною, – міністр

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      Крістофер Пінчер розповів про відносини між Британією та Україною після Brexit
      Крістофер Пінчер розповів про відносини між Британією та Україною після Brexit / change.org

      Глава МЗС Великої Британії Крістофер Пінчер заявив, що після виходу держави з Європейського Союзу її відносини з Україною лише покращаться. Зокрема, британці хочуть покращити відносини з Україною у сферах торгівлі, безпеки і культури.

      Відносини між Україною та Британією після Brexit можуть змінитися, але лише на краще, заявив міністр у коментарі "Радіо Свобода".

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      Я думаю, що коли ми вийдемо і узгодимо двосторонню угоду з Україною, наші відносини продовжать покращуватися,
      – переконаний Крістофер Пінчер.

      Він також наголосив, що Україна відіграє дуже важливу позицію в Європі. Ба більше, глава британського МЗС назвав її "новою лінією фронту".

      "Тому я захотів приїхати і сказати народу України, що ми підтримуємо вас у ваших прагненнях процвітання, свободи, прозорості і проти будь-якої форми зовнішньої загрози", – сказав міністр.

      британсько-українські взаємини:

       

      blog_ava
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      Теги: Новини політики Новини України
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