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      После допроса Порошенко попытались забросать яйцами: видео

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      Петр Порошенко
      Петр Порошенко / Getty images

      Государственное бюро расследований допросило 5 президента Петра Порошенко в деле о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала "Прямой". После допроса неизвестные пытались забросать его яйцами, однако попали преимущественно в журналистов.

      Еще с начала допроса у ГБР собралось немало людей: одни пришли поддержать Петра Алексеевича, а другие наоборот. Корреспондент 24 канала сообщает, что бросали яйцами неизвестные люди, очевидно, выступающие за привлечение Порошенко к уголовной ответственности.

       Важно: ГБР допросило Порошенко: детали

      После этого в инцидент вмешалась полиция, и злоумышленники скрылись. Сам 5-й президент успел сесть в автомобиль и не пострадал в результате происшествия.

      Петра Порошенко попытались забросать яйцами после допроса в ГБР: видео

      Заметим, что поддержать Петра Порошенко пришли его сын Михаил и дочери Александра и Евгения. Они все время скандировали "Свободе слова – Труба".

      25 июля Петр Порошенко уже был на допросе в ГБР по делу о продаже завода "Кузница на Рыбальском". Тогда тоже произошел инцидент. Когда Порошенко вышел после допроса, возле здания ГБР на капот автомобиля пятого президента запрыгнул мужчина. Его стащили охранники Порошенко, началась драка и неизвестный применил газовый баллончик к одному из охранников. Стычку прекратили.

      Важно! Сейчас Порошенко фигурирует в 11 уголовных производствах. Как отметил генпрокурор Юрий Луценко, 5-й президент проходит во всех делах в качестве свидетеля, подозрений ему не вручали.

      Читайте также: ГБР открыло дело против Порошенко из-за его отпуска на Мальдивах: реакция команды политика

      blog_ava
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      Теги: Петр Порошенко Новости Украины Расследования Новости политики Президент Украины Курьезные новости Протесты Криминальные новости Государственное бюро расследований
      Источник: 24 канал
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