После допроса Порошенко попытались забросать яйцами: видео

Государственное бюро расследований допросило 5 президента Петра Порошенко в деле о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала "Прямой". После допроса неизвестные пытались забросать его яйцами, однако попали преимущественно в журналистов.

Еще с начала допроса у ГБР собралось немало людей: одни пришли поддержать Петра Алексеевича, а другие наоборот. Корреспондент 24 канала сообщает, что бросали яйцами неизвестные люди, очевидно, выступающие за привлечение Порошенко к уголовной ответственности.

Важно: ГБР допросило Порошенко: детали

После этого в инцидент вмешалась полиция, и злоумышленники скрылись. Сам 5-й президент успел сесть в автомобиль и не пострадал в результате происшествия.

Петра Порошенко попытались забросать яйцами после допроса в ГБР: видео

Заметим, что поддержать Петра Порошенко пришли его сын Михаил и дочери Александра и Евгения. Они все время скандировали "Свободе слова – Труба".

25 июля Петр Порошенко уже был на допросе в ГБР по делу о продаже завода "Кузница на Рыбальском". Тогда тоже произошел инцидент. Когда Порошенко вышел после допроса, возле здания ГБР на капот автомобиля пятого президента запрыгнул мужчина. Его стащили охранники Порошенко, началась драка и неизвестный применил газовый баллончик к одному из охранников. Стычку прекратили.

Важно! Сейчас Порошенко фигурирует в 11 уголовных производствах. Как отметил генпрокурор Юрий Луценко, 5-й президент проходит во всех делах в качестве свидетеля, подозрений ему не вручали.

Читайте также: ГБР открыло дело против Порошенко из-за его отпуска на Мальдивах: реакция команды политика