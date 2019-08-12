Після допиту Порошенка спробували закидати яйцями: відео

Державне бюро розслідувань допитало 5 президента Петра Порошенка у справі щодо можливого ухиляння від сплати податків при купівлі телеканалу "Прямий". Після допиту невідомі намагалися закидати його яйцями, проте влучили переважно в журналістів.

Ще від початку допиту біля ДБР зібралося чимало людей: одні прийшли підтримати Петра Олексійовича, а інші навпаки. Кореспондент 24 каналу повідомляє, що жбурляли яйцями невідомі люди, очевидно, які виступають за притягнення Порошенка до кримінальної відповідальності.

Важливо: ДБР допитало Порошенка: деталі

Після цього в інцидент втрутилася поліція, і зловмисники втекли. Сам 5 президент встиг сісти в автомобіль і не постраждав унаслідок події.

Петра Порошенка спробували закидати яйцями після допиту у ДБР: відео

Зауважимо, що підтримати Петра Порошенка прийшли його син Михайло та доньки Олександра і Євгенія. Вони весь час скандували "Свободі слова – Труба".

25 липня Петро Порошенко вже був на допиті у ДБР у справі про продаж заводу "Кузня на Рибальському". Тоді теж трапився інцидент. Коли Порошенко вийшов з допиту, біля будівлі ДБР на капот авто п’ятого президента застрибнув чоловік. Його стягли охоронці Порошенка, зчинилася бійка і невідомий застосував газовий балончик до одного з охоронців. Сутичку вгамували.

Важливо! Наразі Порошенко фігурує в 11 кримінальних провадженнях. Як зазначив генпрокурор Юрій Луценко, 5 президент проходить у всіх справах як свідок, підозр йому не вручали.

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