14:45
12 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВЕРХОВНА РАДА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Путін повчає Трампа. Суперсила Пині
      Вєсті Кремля
      22:50, 10 серпня
      Вєсті.UA. Жир: Що чекає на Луценка. Азартні зміни від Зеленського
      Вєсті.UA
      18:35, 10 серпня
      Що приховує ДБР у справі про браковані бронежилети та чому Труба зустрічався з Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВЕРХОВНА РАДА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      Після допиту Порошенка спробували закидати яйцями: відео

      2528 Читать новость на русском
      Петро Порошенко
      Петро Порошенко / Getty images

      Державне бюро розслідувань допитало 5 президента Петра Порошенка у справі щодо можливого ухиляння від сплати податків при купівлі телеканалу "Прямий". Після допиту невідомі намагалися закидати його яйцями, проте влучили переважно в журналістів.

      Ще від початку допиту біля ДБР зібралося чимало людей: одні прийшли підтримати Петра Олексійовича, а інші навпаки. Кореспондент 24 каналу повідомляє, що жбурляли яйцями невідомі люди, очевидно, які виступають за притягнення Порошенка до кримінальної відповідальності.

      Важливо: ДБР допитало Порошенка: деталі

      Після цього в інцидент втрутилася поліція, і зловмисники втекли. Сам 5 президент встиг сісти в автомобіль і не постраждав унаслідок події.

      Петра Порошенка спробували закидати яйцями після допиту у ДБР: відео

      Зауважимо, що підтримати Петра Порошенка прийшли його син Михайло та доньки Олександра і Євгенія. Вони весь час скандували "Свободі слова – Труба".

      25 липня Петро Порошенко вже був на допиті у ДБР у справі про продаж заводу "Кузня на Рибальському". Тоді теж трапився інцидент. Коли Порошенко вийшов з допиту, біля будівлі ДБР на капот авто п’ятого президента застрибнув чоловік. Його стягли охоронці Порошенка, зчинилася бійка і невідомий застосував газовий балончик до одного з охоронців. Сутичку вгамували.

      Важливо! Наразі Порошенко фігурує в 11 кримінальних провадженнях. Як зазначив генпрокурор Юрій Луценко, 5 президент проходить у всіх справах як свідок, підозр йому не вручали.

      Читайте також: ДБР відкрило справу проти Порошенка через його відпустку на Мальдівах: реакція команди політика

      blog_ava
      Коли святкують Спаса 2019: Медовий, Яблучний і Горіховий
      сьогодні
      16301
      Теги: Новини України Петро Порошенко Новини політики Президент України Державне бюро розслідувань Кримінальні новини Розслідування Протести Курйозні новини
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Скандали в УПЛ – погрози "Динамо" через телепул, "Шахтар" проти титульного спонсора
      сьогодні , 14:28 Скандали в УПЛ – погрози "Динамо" через телепул, "Шахтар" проти титульного спонсора
      Ігор Саджениця 152
      Жану Нувелю – 74: приголомшливі споруди архітектора, які ви захочете побачити на власні очі
      сьогодні , 12:30 Жану Нувелю – 74: приголомшливі споруди архітектора, які ви захочете побачити на власні очі
      Марія Бондар 487
      10 найцікавіших фактів про пивоваріння в Україні
      сьогодні , 09:30 10 найцікавіших фактів про пивоваріння в Україні
      980
      Бойовики "ЛНР" стягнули до лінії фронту додаткові підрозділи
      сьогодні , 12:00 Бойовики "ЛНР" стягнули до лінії фронту додаткові підрозділи
      Дмитро Снєгирьов 1033
      "Балтийские тигры" могли бы прижиться на украинском Донбассе
      сьогодні , 08:50 "Балтийские тигры" могли бы прижиться на украинском Донбассе
      Максим Єфімов 1359
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук