После ДТП с украинским автобусом в Польше в больницы попали 10 детей

Среди детей нет жертв в результате ДТП с украинским автобусом в Польше вблизи Перемышля. Однако 10 детей попали в больницы.

Об этом сообщает RMF24.

"Среди жертв аварии нет детей", – говорится в сообщении.

Читайте также: ДТП с украинским автобусом в Польше: правоохранители задержали водителя

Сейчас место аварии автобуса окружено для защиты следов и доказательств. Перекинутый на крышу автобус уже подняли.

По данным воеводского кризисного центра, по состоянию на 10:00 в субботу в больницах находилось 37 человек, в том числе 10 детей. Других лиц разметили в одном из отелей Перемышля, где им оказывают психологическую помощь.

Украинский консул уже находится в Перемышле. Кроме того, прибыл автобус с водителем, на котором украинцы смогут вернуться домой, когда полиция позволит им покинуть территорию Польши.

Напомним, что 17 августа в Польше автобус украинской регистрации попал в ДТП: он съехал с дороги, снес забор и сорвался в пропасть. По предварительным данным, в результате аварии погибли 3 человека, еще 51 человек получил травмы.



В полиции сообщили, что все погибшие и пострадавшие в ДТП люди являются украинцами.