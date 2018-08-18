Після ДТП з українським автобусом у Польщі до лікарень потрапили 10 дітей

Серед дітей немає жертв внаслідок ДТП з українським автобусом у Польщі поблизу Перемишля. Проте 10 дітей потрапили до лікарень.

Про це повідомляє RMF24.

"Серед жертв аварії немає дітей", – мовиться в повідомленні.

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Наразі місце аварії автобуса оточено для захисту слідів і доказів. Перекинутий на дах автобус вже підняли.

За даними воєводського кризового центру, станом на 10:00 у суботу в лікарнях перебувало 37 осіб, в тому числі 10 дітей. Інших осіб розмітили в одному з готелів Перемишля, де їм надають психологічну допомогу.

Український консул вже перебуває в Перемишлі. Крім того, прибув автобус з водієм, на якому українці зможуть повернутися додому, коли поліція дозволить їм покинути територію Польщі.

Нагадаємо, що 17 серпня у Польщі автобус української реєстрації потрапив у ДТП: він з'їхав з дороги, зніс паркан та зірвався у прірву. За попередніми даними, внаслідок аварії загинули 3 людей, ще 51 особа зазнала травм.



У поліції сповістили, що всі загиблі та постраждалі в ДТП люди є українцями.