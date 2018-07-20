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После встречи Трампа и Путина Белый дом может накрыть волна увольнений, – Politico

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Некоторые сотрудники Белого дома обдумывают свое увольнение после скандальных заявлений Трампа в Хельсинки
Некоторые сотрудники Белого дома обдумывают свое увольнение после скандальных заявлений Трампа в Хельсинки / Politico

Попытки Дональда Трампа обуздать всеобщее негодование в США после его высказываний во время конференции с Владимиром Путиным в Хельсинки сработали против него.

 

Заявления-оправдания, озвученные Трампом, даже у его сторонников вызывали ощущение, что, технически признавая свою ошибку, он в действительности имеет в виду именно то, что сказал с самого начала, – то есть верит Путину, когда тот отрицает вмешательство России в выборы 2016 года, говорится в статье Politico.

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После встречи двух президентов в Хельсинки настроения в Белом доме достигли критического уровня.

Люди просто подавлены. Никто не хочет подставляться под гнев общественности, увольняясь прямо сейчас, но некоторые люди, которые хотели пойти после промежуточных выборов в Конгресс, которые состоятся осенью, серьезно взвешивают возможность ускорить свою отставку,
– поделился с изданием один республиканец, близкий к Белому дому.

Таким образом, события 16 июля повлекли за собой ситуацию, когда появились новые требования относительно массовых увольнений помощников президента США, говорится в статье.

На совместной пресс-конференции по результатам саммита Трамп заявил, что никакого вмешательства в американские выборы со стороны РФ не было, а само расследование назвал просто смехотворным. Таким образом, глава Белого дома, фактически, повторил слова Путина о том, что Россия не вмешивалась в американские выборы.

Впоследствии, после шквала критики и обвинений в государственной измене, Трамп публично оправдался за встречу с Путиным в Хельсинки.

Теги: Новости политики Дональд Трамп Новости США Встреча Путина и Трампа 16 июля 2018 года
Источник: 24 Канал
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