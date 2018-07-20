18:12
20 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
21°C
23°C 17°C
  • субота
    24°C 18°C
  • неділя
    25°C 17°C
  • понеділок
    24°C 17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Подачки Путіна. Православні кидали
Вєсті Кремля
21:14, 19 липня
Вєсті.UA. Президент Сердючка. Невгамовна Тимошенко
Вєсті.UA
20:21, 19 липня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, сьогодні
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу

Після зустрічі Трампа і Путіна Білий дім може накрити хвиля звільнень, – Politico

1041 Читать новость на русском
Деякі співробітники Білого дому обмірковують своє звільнення після скандальних заяв Трампа у Гельсінкі
Деякі співробітники Білого дому обмірковують своє звільнення після скандальних заяв Трампа у Гельсінкі / Politico

Спроби Дональда Трампа приборкати загальне обурення в США після його висловлювань під час конференції з Володимиром Путіним у Гельсінкі спрацювали проти нього.

Заяви-виправдання, озвучені Трампом, навіть у його прихильників викликали відчуття, що, технічно визнаючи свою помилку, він насправді має на увазі саме те, що сказав з самого початку, – тобто вірить Путіну, коли той заперечує втручання Росії у вибори 2016 року, йдеться у статті Politico.

Читайте також: Трамп запросив Путіна до США, – Білий дім

Після зустрічі двох президентів у Гельсінкі настрої у Білому домі досягли критичного рівня.

Люди просто пригнічені. Ніхто не хоче підставлятися під гнів громадськості, звільняючись прямо зараз, але деякі люди, які хотіли піти після проміжних виборів до Конгресу, що відбудуться восени, серйозно зважують можливість пришвидшити свою відставку, 
– поділився із виданням один республіканець, наближений до Білого дому.

Таким чином, події 16 липня спричинили ситуацію, коли з'явилися нові вимоги щодо масових звільнень помічників президента США, йдеться в статті.

На спільній прес-конференції за результатами саміту Трамп заявив, що ніякого втручання в американські вибори з боку РФ не було, а саме розслідування назвав просто сміховинним. Таким чином, глава Білого дому, фактично, повторив слова Путіна про те, що Росія не втручалася в американські вибори.

Згодом, після шквалу критики та закидів у державній зраді, Трамп публічно виправдався за зустріч із Путіним у Гельсінкі.

Теги: Новини політики Новини США Дональд Трамп Зустріч Путіна і Трампа 16 липня 2018 року
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Кожному клану – по дійній корові: як Холодницький розпродує кримінальні провадження
сьогодні, 18:00 Кожному клану – по дійній корові: як Холодницький розпродує кримінальні провадження
Сергій Лещенко 64
Чому та коли ми повинні готуватись до другої військової кампанії Путіна
сьогодні, 17:00 Чому та коли ми повинні готуватись до другої військової кампанії Путіна
Семен Кабакаєв 771
Як не втратити форму під час відпустки: поради фітнес-тренера
сьогодні, 16:15 Як не втратити форму під час відпустки: поради фітнес-тренера
522
Як топ-інвестиції у "ДНР" принесли чимало баришів своїм власникам
сьогодні, 15:01 Як топ-інвестиції у "ДНР" принесли чимало баришів своїм власникам
Олексій Чибісов 480
"Хмарочос": вогонь, Двейн Джонсон і його ізострічка
сьогодні, 13:34 "Хмарочос": вогонь, Двейн Джонсон і його ізострічка
Юлія Ліпенцева 369
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
 17 вересня 2017 , 11:52
ТОП-25 фільмів для святкового настрою
 7 січня 2015 , 11:10
Великобританія направить до берегів України військовий корабель, – ЗМІ
 30 січня 2017 , 08:31
Перші фото з яскравої церемонії закриття Паралімпійських ігор
 19 вересня 2016 , 02:59
Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
 16 квітня , 15:00
Відкривай легендарні місця: Сопот
 9 квітня , 12:00
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук