Після зустрічі Трампа і Путіна Білий дім може накрити хвиля звільнень, – Politico

Спроби Дональда Трампа приборкати загальне обурення в США після його висловлювань під час конференції з Володимиром Путіним у Гельсінкі спрацювали проти нього.

Заяви-виправдання, озвучені Трампом, навіть у його прихильників викликали відчуття, що, технічно визнаючи свою помилку, він насправді має на увазі саме те, що сказав з самого початку, – тобто вірить Путіну, коли той заперечує втручання Росії у вибори 2016 року, йдеться у статті Politico.

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Після зустрічі двох президентів у Гельсінкі настрої у Білому домі досягли критичного рівня.

Люди просто пригнічені. Ніхто не хоче підставлятися під гнів громадськості, звільняючись прямо зараз, але деякі люди, які хотіли піти після проміжних виборів до Конгресу, що відбудуться восени, серйозно зважують можливість пришвидшити свою відставку,

– поділився із виданням один республіканець, наближений до Білого дому.

Таким чином, події 16 липня спричинили ситуацію, коли з'явилися нові вимоги щодо масових звільнень помічників президента США, йдеться в статті.

На спільній прес-конференції за результатами саміту Трамп заявив, що ніякого втручання в американські вибори з боку РФ не було, а саме розслідування назвав просто сміховинним. Таким чином, глава Білого дому, фактично, повторив слова Путіна про те, що Росія не втручалася в американські вибори.



Згодом, після шквалу критики та закидів у державній зраді, Трамп публічно виправдався за зустріч із Путіним у Гельсінкі.