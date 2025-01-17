Тактическое ядерное оружие пугало даже россиян: Байден раскрыл детали разговора с Путиным
В начале большой войны, когда зашла речь об использовании тактического ядерного оружия, Байден таки имел прямой контакт с Путиным. По его словам, российский диктатор сам боится ядерного оружия.
В России ответили Байдену, что ни в коем случае не планируют воспользоваться ядерным оружием. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Джозефа Байдена для MSNBC.
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Какой вспоминает разговор с Путиным Байден
Как отметил журналист, никто не мог предсказать, кто, Путин или Байден, первым окажется в Киеве. Тогда значительно усилилось напряжение вокруг вероятности применения против Украины тактического ядерного оружия.
Байден подтвердил, что говорил тогда с Путиным. Он отметил, что тактическое ядерное оружие пугало самих россиян.
Тактическое ядерное оружие в Европе пугает до чертиков всех, включая россиян,
– подчеркнул Байден.
Путин, по его словам как раз хочет, чтобы ядерного оружия в Европе не было, а Украина не была членом НАТО. Путин, по словам Байдена, "боялся", что Украина получит ядерное оружие и ударит по Москве.
Байден в свою очередь объяснил, что Украина не станет членом НАТО без соответствующих реформ, а потому о ядерном оружии и речи идти не может. В то же время он объяснил российскому диктатору, что он не получит территорий и Украину поддержат Соединенные Штаты.
Президент США признает, что не ожидал, что полномасштабная война начнется, так прогнозировали и американские работники в Украине.