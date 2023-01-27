В МВД показали фрагмент из последнего интервью Дениса Монастырского
Источник:МВД
Министерство внутренних дел показало фрагмент из последнего интервью министра Дениса Монастырского, погибшего во время трагедии в Броварах.
МВД напомнило, о чем говорил Денис Монастырский перед катастрофой в Броварах. Последнее интервью с министром внутренних дел транслировали на телемарафоне "Единые новости" 18 января 2023, однако оно было записано 31 декабря 2022 года.
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Фрагмент из последнего интервью Монастырского
Министр рассказывал, что после завершения войны в Украине будет наиболее разветвленная и опытная пиротехническая служба на континенте. И это то, что уже очень интересует европейских партнеров.
Мы говорим о вхождении нашей системы МВД в механизм гражданской защиты. Это такой механизм общеевропейской помощи в случаях чрезвычайных ситуаций. И они уже спрашивают: ваш опыт по разминированию, опыт по эвакуации, происходящий сейчас опыт пожаротушения. И как можно оказывать соответствующую помощь странам Европы. Они очень, очень заинтересованы,
– рассказывал Монастырский.
27 января – 9 дней после трагедии в Броварах
- Утром 18 января в Броварах возле детского сада упал вертолет, в котором находились 10 человек. Руководство МВД летело в командировку в одну из прифронтовых областей. Погибли 14 человек, из них министр Денис Монастырский.
- Кроме него, погибли члены экипажа, заместитель министра Евгений Енин и государственный секретарь МВД Юрий Лубкович. Также на борту были: заместитель руководителя патронатной службы Татьяна Шутяк, двое охранников министра – Михаил Павлушко и Андрей Маринченко, а также фотограф Николай Анацкий.
- Кроме тех, кто был на борту, погибли 4 человека, которые были у садика – из них ребенок 2017 года рождения.
- 21 января в Киеве прошло прощание с руководством МВД. В этот же день простились с маленькой Миланой Пономаренко и ее мамой Оленой, а также экипажем ГСЧС. 22 января простились с Татьяной Бойченко, Татьяной Шутяк и Андреем Маринченко.