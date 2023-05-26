Об этом 24 Каналу сообщил командир роты 92 ОМБр Юрий Федоренко. Несмотря на огромные потери, оккупанты не отказались от полного захвата города и продолжают атаковать.

Обратите внимание Начало контрнаступления ВСУ и куда "исчез" Залужный: интервью с Михаилом Подоляком

На Бахмутском направлении противник привлекает весь имеющийся ударно-штурмовой потенциал вместе с живой силой. Бои ведутся от использования локальных огневых средств до авиации.

По сообщениям бойца, что враг несколько меньше сейчас использует авиацию в этом направлении, это связано с эффективной работой украинской противовоздушной обороны.

За последние две недели у украинской обороны были значительные достижения отодвигания противника от основных путей сообщения на подступах к городу. На некоторых отрезках удалось продвинуться до 2 километров и занять более выгодные позиции и господствующие высоты.

Такое количество личного состава, которое враг дает просто под уничтожение, я думаю, что в другом направлении достаточно сложно было бы увидеть. Да и в целом в 2023 году где угодно,

– прокомментировал Федоренко.

Очередные фейки от Пригожина

Напомним, в очередной раз вагнеровцы заявили, что до 1 июня выйдут из города Бахмута и передадут его регулярным частям минобороны и другим террористическим подразделениям.

Федоренко убежден, что эти сообщения являются скорее дезинформацией. Если бы противнику хватало ресурсов и живой силы для того, чтобы добиться успеха комбинированными силами, то, наверное, враг бы этого успеха добился. Однако при применении всего имеющегося ударно-штурмового потенциала россияне существенного успеха не имеют.

Соответственно, если одно из подразделений выйдет из города, это вряд ли повлияет на ситуацию, и, вероятно, вагнеровцы не покинут Бахмут.

Мы фиксировали такие случаи, когда, к примеру, мобилизованными регулярной армией руководят наемники ЧВК "Вагнера", имеющие более высокий уровень подготовки именно в совершении ударно-штурмовых действий,

– добавил боец.

Поэтому заявлениям Евгения Пригожина о снарядном голоде, выходе из города не стоит доверять.

Единственное, о чем следует постоянно помнить – украинские воины совершают современный подвиг и это дается очень высокой ценой. Поэтому очень важно, чтобы гражданское население не забывало о том, что в стране идет полномасштабная война и всем, чем могло, поддерживало силы обороны.

Военный рассказал о ситуации в Бахмуте: смотреть видео

Что происходит на Бахмутском направлении: последнее