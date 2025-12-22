Выглядит очень плохо, – политолог разобрал, какие сигналы Путин посылает россиянам

Недавно российский диктатор Владимир Путин принял участие в "прямой линии", где снова наговорил много глупостей о мире и завершении войны. Конечно, он не обошел тему истории. Однако при этом он выглядел очень плохо.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Игорь Чаленко, предположив, что Путин не достиг того, чего хотел на международной арене, поэтому он возвращается к запугиванию и угрозам. Все это свидетельствует о его желании продолжить войну.

Какие сигналы Путин посылает россиянам?

По словам политолога, стоит обратить внимание не только на заявления Путина, но и на его вид во время ответа пропагандистским журналистам.

Он имеет очень плохой вид. Такое впечатление, что он отвечает 4 – 5 часов и его просто надо "вывести". Он снова вспоминал о Зеленском и "госперевороте" в 2014 году. Но ведь где Зеленский, а где 2014 год? А где в его логике Крым? Он его "потерял",

– подчеркнул он.

Чаленко подчеркнул, что все "фантастические" заявления российского диктатора свидетельствуют лишь об одном – Путин стремится настраивать россиян на продолжение войны. Его логика очевидна – Россия, якобы, не отказывается от мирных переговоров, но должны быть устранены "первопричины" войны, поэтому россияне будут воевать сколько угодно.

Интересно! Политолог Игорь Рейтерович заметил, что сейчас у Путина тихая истерика. Политолог обратил внимание на то, что диктатор во время "прямой линии" продолжил говорить о захвате Купянска и убеждать, что российская армия наступает.

Поскольку Путину не удалось "переманить" американцев на свою сторону, учитывая остановку поддержки Украины, он продолжит пугать "страшными" последствиями войны.

"Сейчас есть пропагандистская обертка и поддержка мысли о "войне до бесконечности". Мы услышим еще огромный пакет ерунды. Будет снова тема про "Орешник", запугивание Европы войной и т.д.", – сказал политолог.

Чаленко подытожил, что из-за этого Украине нужно продолжать "форсировать" Соединенные Штаты. От Трампа уже есть призывы о конфискации российских обездвиженных активов, также заметно подготовку к введению новых санкций против России.

Последние заявления Путина: кратко