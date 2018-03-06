Последние действия России показывают, что достраивать "Северный поток-2" нельзя, – Брок

Глава Комитета Европарламента по иностранным делам Элмар Брок сказал, что предпринятые Россией в последние недели шаги подтверждают позицию о недопустимости завершения строительства и начала функционирования газопровода "Северный поток-2".

Сообщает Интерфакс.

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"Россия, мягко говоря, никак не помогала, направляя энергию Украине в последние недели. Моя позиция – в моей стране тоже согласны – что это показывает, что нам не нужно разрешать достраивать "Северный поток-2", – сказал Брок во время конференции, посвященной вопросу реформирования украинского парламента, которая состоялась в Киеве.

Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж обязал российский "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" 4,63 миллиарда долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. 2 марта "Газпром" заявил о расторжении контрактов с украинским "Нафтогазом".



4 марта президент Петр Порошенко заявил, что проблему с газом удалось стабилизировать, так как резко увеличились поставки газа из Евросоюза.

Элмар Брок – немецкий политик, член Европейского парламента и нынешний глава Комитета Европарламента по иностранным делам.