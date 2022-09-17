Последний аргумент российского диктатора: почему Европа не боится угроз путина по газу

Европа давно поняла, что россия – шантажист. Мы с 24 февраля наблюдали почти онлайн за теми суммами, которые оплачивал ЕС россии за потребленный газ и нефть. Общая сумма составляет почти 90 миллиардов долларов, по состоянию на сегодняшний день.

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Валерий Клочок. Он также отметил, что это катастрофическая сумма. Конечно, сумма перечислений несколько уменьшилась, но Европа готовилась к решению путина о том, что он перекроет им газ, если европейцы не примут его требования.

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По словам военного эксперта, ранее путин не говорил о перекрывании газовой трубы, потому что ему и самому нужны были деньги.

На сегодняшний день суммы уменьшаются и лидеры европейских стран все чаще заявляют о том, что они готовы к прохождению зимы. Европа уже не боится, яркий пример – Олаф Шольц, который является довольно контроверсионным лицом,

– добавляет Валерий Клочок.

Специалист говорит, что Шольц полтора часа разговаривал по телефону с путиным и все же поставил кремлевскому диктатору достаточно жесткий ультиматум – необходимость вывода войск, также следует отметить о продаже нам тяжелого вооружения и тому подобное.

"Все это дает нам понимание того, что европейские лидеры уже совсем по другому рефлексируют на путина. А путин свои угрозы использует, как последний аргумент", – добавляет Клочок.

Он добавил, что у него их больше нет. Многие говорят об использовании ядерного оружия, но мы прекрасно понимаем, что это просто блеф и политическая смерть кремлевского диктатора, если он на это пойдет.

Валерий Клочок об отсутствии будущего у путина: смотрите видео