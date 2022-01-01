В последний день года на Донбассе погиб военный

На Донбассе 31 декабря оккупанты трижды нарушили режим тишины. Один украинский военнослужащий получил ранение, которое было несовместимо с жизнью.

Оккупанты накануне Нового года стреляли из стрелкового оружия. Также они использовали автоматические и противотанковые гранатометы.

Ранее "Празднуйте, мы прикроем": бойцы с передовой трогательно поздравили с Новым годом и Рождеством

Где открывали огонь пророссийские наемники:

недалеко от Майского;

в районе Авдеевки;

в сторону Водяного.

Не прекратили игнорировать режим тишины вражеские войска и утром 1 января. Только с начала суток они три раза совершили обстрелы украинских позиций.

Боевики продолжают обстрелы и 1 января

Боевики в районе Широкина обстреливали наших бойцов из автоматических и противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Возле Новолуганского – открыли огонь из гранатометов и стрелкового оружия, а в сторону Водяного – из противотанковых гранатометов.

Редакция 24 канала выражает глубокие соболезнования семье и близким погибшего воина.

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За 2021 год Украина потеряла на Донбассе 77 своих защитников

За 2021 год на Донбассе, защищая Украину от российской агрессии, погибли 77 украинских военных. В декабре враг убил двоих наших героев.

Как ветераны пишут в своих книгах о войне на Донбассе – в VETERANO блог: