Год назад под давлением миллионов митингующих в Гонконге Китай не смог протащить закон об экстрадиции. Сейчас Гонконгу грозит новый закон. По словам активистов – в сотни раз страшнее предыдущего.

Что за закон приготовил Китай для Гонконга, является ли это нарушением международного права и будут ли сопротивляться демократические силы? Об этом – далее в статье 24 канала.

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Новый закон для Гонконга

Окончательный текст закона "о безопасности Гонконга" будет объявлен после того, как Пекин за него проголосует в июне.

Однако, общий смысл известен уже сейчас

В Гонконге Китай сможет создать подконтрольные службы безопасности;

Граждан Гонконга смогут депортировать на материк, если речь идет о национальной безопасности;

на материк, если речь идет о национальной безопасности; Китайские спецслужбы смогут оказывать давление на иностранные институты и "агентов" в Гонконге, в результате чего они могут прекратить свою деятельность;

в Гонконге, в результате чего они могут прекратить свою деятельность; Меры против организаторов и участников массовых беспорядков могут стать еще жестче.

Поскольку в контексте мировой политики такие понятия как "безопасность", "агенты" и "массовые беспорядки" являются довольно относительными, становится понятно, что принятие этого закона – это очередная попытка "затянуть пояса" и увеличить влияние на демократическую систему Гонконга.



Новые беспорядки в Гонконге / Фото picture-alliance

Великобритания передала Гонконг Китаю при условии, если будет действовать принцип "одна страна – две системы". То есть Гонконг де-факто стал частью Китая, однако с расширенной автономией. Согласно договору, социалистический Китай не имеет права вмешиваться во внутреннюю политику демократического Гонконга.

В прошлом году поражением завершилась попытка Китая принять закон об экстрадиции, который позволил бы Пекину отправлять и судить граждан Гонконга, которых они считают преступниками. Уже тогда миллионы людей считали это наступлением на демократию и началом репрессий. Теперь, глядя на положения нового закона, становится понятно, что год назад была лишь верхушка айсберга.

Отдельно лояльная к коммунистической партии администрация мегаполиса решила принять закон о наказании за издевательство над коммунистической символикой. Человек, который нарушит нормы, рискует оказаться за решеткой на 3 года. Это еще больше возмутило активистов и привело к массовым протестам.

Время для принятия закона выбрали не случайно. В мире царит эпидемия COVID-19, а значит всюду действуют запреты на массовые собрания и митинги. Именно митинги и акции протеста сейчас являются главным и единственным оружием Гонконга против прокитайской администрации города.

Закон принимают за 3 месяца до парламентских выборов. На волне протестных настроений и отдельных достижений активистов, демократические силы имеют высокую поддержку. Поражение прокитайских сил на выборах может серьезно ударить по администрации города.

Позиция Китая и ее противники

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что гонконгские акции протеста во время ограничительных мер и карантина являются очередным подтверждением того, что новый закон надо принять как можно скорее. В Китае закон рассматривают исключительно как такой, что восстановит правопорядок и будет предотвращать гонконгский сепаратизм.

В Гонконге работает множество международных неправительственных организаций, поэтому особое внимание Пекин фокусирует на внешней угрозе. В декабре прошлого года генсек Китая Си Цзиньпин заявил, что "партия не потерпит вмешательства внешних сил", имея в виду страны из демократического лагеря и их влияние на Гонконг, Тайвань и другие уязвимые регионы.

В Пекине апеллируют к 23 статье Конституции Гонконга, согласно которой власть города должна сама обеспечивать меры безопасности, которые должны сделать невозможным посягательство на единство Китая.

Глава администрации Гонконга Керри Лем утверждает, что основные демократические ценности, такие как верховенство закона, независимость судебной власти, различные права и свободы будут сохранены после принятия закона.



Силовики разгоняют митингующих перечным спреем / Фото Getty images

Однако, граждане Гонконга не слишком в это верят.

Глава украинского "Free Hong Kong Center" Артур Харитонов, который держит связь с местными активистами, считает, что фактически действия Китая являются нарушением международных соглашений, ведь новый закон ликвидирует гонконгскую демократию и право.

"Номинально все будет без изменений, однако любая акция с критикой правительства или Коммунистической партии станет невозможной. Гонконг рискует остаться китайским до 2047 года. Нарушение международного права состоит в том, что Китай гарантировал полную автономность Гонконга и сохранения британского права до 2047 года. В то же время страна нарушает Основной закон Гонконга, что де-факто является гибридной аннексией", – сказал Харитонов в комментарии 24 каналу.

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Также он отметил, что жесткая международная политика Китая обусловлена ​​желанием отвлечь внимание от социально-экономических проблем, которые, в частности, вызваны коронавирусным кризисом. Речь идет о создании образа внешнего врага.

Китай на 27 лет раньше запланированного превратит Гонконг в очередной коммунистический мегаполис, а китайские граждане будут верно служить Компартии, которая ведет борьбу с империалистами США, Канадой, Японией, ЕС, Австралией и Новой Зеландией. Фактически, с момента принятия закона "О национальной безопасности" начнется Вторая холодная война. И если Гонконг станет вторым Крымом, то следующим шагом будет второй Донбасс – то есть Тайвань,

– отметил Харитонов.

Новая холодная война

Тема Тайваня действительно недавно актуализировалась в китайском инфопространстве и ее можно рассматривать как часть ситуации с Гонконгом. Китайские радикалы все чаще изъявляют желание силового захвата острова. В прошлом году генсек Китая Си Цзиньпин заявил, что не может обещать отказаться от идеи силового возвращения Тайваня.

Остров Тайвань фактически стал независимым с 1949 года, когда там поселились остатки армии Гоминьдана – партии, которая проиграла коммунистам в гражданской войне.

После того, как в 2020 году на Тайване прошли очередные демократические выборы, президент США Дональд Трамп впервые за несколько десятилетий поздравил главу государства Цай Инвэнь, назвав ее президентом. Это возмутило Китай, ведь они считают Тайвань своей территорией и не признают там никакой власти, кроме своей.

Соединенные Штаты также планируют оказывать экономическую и военную поддержку Тайваню. В частности, США хотят продать стране 18 торпед MK-48 Mod6 AT на сумму 180 миллионов долларов. Власть Китая обвинили Трампа в провоцировании "холодной войны". В ответ Китай начал крупные военные учения возле острова.



Генсек Китая Си Цзиньпин не исключает силового возвращения Тайваня / Фото из открытых источников

Власть Тайваня же открыто заявляет, что будет всячески поддерживать гонконгских протестующих.

Конфронтация между США и Китаем обусловлена ​​не только обострением в Гонконге и Тайване. Страны активно конкурируют еще с 2018 года, когда между ними началась торговая война.

Затем, в 2020 году, мир постигла эпидемия коронавируса. Во время пандемии Трамп допустил ряд ошибок и не смог подготовить страну к масштабной эпидемии и вовремя ввести карантин.

Китай также не остался без грехов. Например, есть теория о происхождении вируса из лаборатории в Ухане и факты сокрытия информации об эпидемии на начальных этапах.

Трамп перед осенними выборами стремится обелить себя и переложить вину на Пекин. Китай же имеет целью оправдаться перед миром за свои "грехи" и ответить Соединенным Штатам на обвинения (справедливые или нет – покажет время).

Итак, тема Гонконга очень точно вписывается в общее противостояние США и Китая, некоторые уже успели окрестить "новой холодной войной" или войной социалистической и демократической систем.

Санкции США

Госсекретарь США Майк Помпео констатировал, что Китай нарушил международные договоренности и Гонконг де-факто уже не является автономной территорией. Политик дал понять, что в случае наступления на демократическую систему Гонконга США лишат город специального торгового статуса. Это – удар ниже пояса для Китая.

Дело в том, что Гонконг – это перевалочный пункт для иностранного капитала. 60% внешних прямых инвестиций и более 70% привлеченного в Китай капитала проходит через Гонконг, ведь там есть все условия для ведения бизнеса: независимые суды, свободный рынок, экономическая стабильность. Гонконг неоднократно признавался самой свободной экономикой в ​​мире. Именно поэтому Соединенные Штаты так держатся за автономный статус города, потому что там их капитал, не говоря уже об идеологических факторах.

Изувеченность демократической системы не только ухудшит бизнес-климат, но и позволит Китаю давить на иностранные компании. В таком случае США может закрыть это "окно" для инвестиций снаружи и этим сильно ударить по экономике Китая.

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Также в Конгрессе США недавно предложили законопроект, по которому автономный от Китая Тибет будет признаваться Штатами как независимое государство. И это не последний уязвимый регион Китая, ведь есть еще Макао (который также должен функционировать по принципу "одна страна – две системы") и Уйгурский автономный регион, где живут мусульмане.

В последнем случае вопросов особенно много. Члены международных организаций и журналисты уже много лет подозревают, что Пекин построил там концлагеря "перевоспитания" для мусульман.

Как будут оказывать сопротивление гонконгцы?

В прошлом году протестующие смогли вывести на улицы против закона об экстрадиции почти два миллиона человек. Каждый день полиция пыталась подавить протест, используя слезоточивый газ, дубинки и резиновые пули. Однако, гонконгцы быстро адаптировались и продолжали выходить на улицы пока глава администрации Керри Лем не отказалась от идеи внедрения закона.

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В 2019 году на улицы Гонконга вышли почти 2 миллиона человек против экстрадиции / Фото ANSA

Тогда митингующим удалось это сделать не только благодаря массовости. Например, гонконгские суды в основном были независимыми, поэтому лидерам протестов было легче отбиваться от сфабрикованных дел. Активисты имели мощную юридическую поддержку, которую оказывали профессиональные юристы из многих лояльных организаций. Это давало им возможность находиться на свободе и продолжать борьбу.

Также на руку активистам сыграла их тактика "Be Water", которая предусматривает протесты по всему городу, а не концентрацию в центре (как это было на Евромайдане). Силовики физически не могли бороться со вспышками протестов, которые иногда происходили даже в корпусах университетов.

Глава Free Hong Kong Center Артур Харитонов в комментарии 24 каналу отметил, что после событий годичной давности Пекин успел увеличить давление на протестующих.

"Более 15 топ-демократов сейчас под преследованием: в СИЗО, под домашним арестом или вышли под залог. По всем возбуждены уголовные производства с возможностью лишения свободы на большой срок. Отец гонконгской демократии, Мартин Ли, также под санкциями: именно о нем говорил принц Чарльз. В 1997 году он сказал, что надеется, что Мартин Ли никогда не будет арестован за политическую деятельность. Однако, это произошло в 2020 году", – сказал Харитонов 24 каналу.

По его словам, с судами сейчас тоже не все так просто. Велика вероятность, что дела лидеров протеста смогут попасть к "нужному" судьи, который вынесет нужный китайским властям приговор. Тем не менее Харитонов отмечает, что протестный потенциал никуда не исчез, а просто ждет своего часа.

После 28 мая у Гонконга будет около 1,5 месяца для последней битвы. Именно в июле закон должен вступить в силу в полной мере,

– подытожил он.

В случае новых протестов силовикам могут развязать руки два весомых фактора. Это – нарушение протестующими заранее введенного режима самоизоляции и идентификация гонконгцев как "преступников" и "сепаратистов" на фоне принятия нового закона и жесткой политики властей.

О своей преданности китайской власти уже заявили военные из гарнизона в Гонконге. При необходимости генсек Си Цзиньпин может за считанные часы вывести на улицы города 10-12 тысяч военных для подавления протестов.



Митинг китайского гарнизона в Гонконге в поддержку нового закона о безопасности / Фото Financial Times

Впрочем, тактика протестующих не стала менее эффективной, а люди и дальше настроены на борьбу. Только в последние несколько дней на улицы вышли тысячи людей. Силовики задержали более 300 протестующих. В ход как всегда идут дубинки и слезоточивый газ. Полиция стянула много техники.

Несмотря на все гонконгцы намерены продолжать борьбу. Все понимают, что этим законом на карту поставлено очень много.